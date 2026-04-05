اقامت ۷۹هزار نفر در مراکز اسکان خراسان شمالی در نوروز ۱۴۰۵

بهگزارش خبرنگار میراث آریا، احمد دیناری در این خصوص اظهار کرد: از ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۷۹ هزار و ۱۳۶ نفر در مراکز اقامتی استان اقامت داشتهاند که از این تعداد ۳۲ هزار و ۵۴۳ نفر در مراکز اقامتی رسمی اعم از هتلها، مهمانپذیرها، هتلآپارتمانها و ۴۵ هزار و ۳۱ نفر در مراکز اقامتی غیررسمی و هزار و ۵۶۲ نفر در مراکز اضطراری اقامت کردهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی افزود: در این ایام ۱۳ کمیته در ستاد اجرایی خدمات سفر استان با آمادگی کامل خود تلاش کردند تا شرایط مناسبی برای اسکان و آرامش مسافران نوروزی و هموطنانی که به دلیل شرایط جنگی به این استان سفر کردهاند فراهم کنند.
دیناری گفت: سامانه ۰۹۶۲۹ در ایام نوروز آماده دریافت نظرات، انتقادات و شکایات مردمی در مورد نحوه ارائه خدمات به مسافران بوده که خوشبختانه امسال هیچگونه شکایتی به ثبت نرسید.
