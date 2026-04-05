استان سمنان، مقصدی امن و پیشرو در «گردشگری مسئولانه»/ ثبت بیش از ۱۲۳ هزار نفرشب اقامت و ۶۹ هزار بازدید نوروزی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلال تاجیک در تشریح عملکرد ستاد اجرایی خدمات سفر استان در بازه زمانی ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵، گفت: در این مدت، در مجموع ۱۲۳ هزار و ۵۹۹ نفرشب اقامت در هتل ها، اقامتگاههای رسمی، بومگردی ها، مراکز اضطراری و … استان ثبت شده است.
دبیر ستاد خدمات سفر استان سمنان با اشاره به محدودیتهای سفر ناشی از جنگ رمضان اظهار کرد: با وجود این شرایط، استان سمنان بهواسطه برخورداری از زیرساختهای مناسب و آمادگی فعالان حوزه گردشگری، بهعنوان مقصدی امن و قابل اعتماد برای اسکان مسافران نوروزی شناخته شد.
او همچنین از ثبت ۶۹ هزار و ۲۴۵ مورد بازدید از جاذبههای تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان خبر داد و گفت: این میزان استقبال، نشاندهنده توجه گردشگران به تنوع جاذبههای استان سمنان است که از اماکن تاریخی و مذهبی تا جاذبههای طبیعی و روستاهای هدف گردشگری را در بر میگیرد.
تاجیک افزود: از جمله جاذبههای پربازدید میتوان به مجموعههایی همچون جنگل ابر شاهرود، مجموعه تاریخی بسطام و خرقان، مسجد تاریخانه دامغان، چشمهعلی، بافت تاریخی و بازار سمنان، میدان ارگ، مسجد جامع و مسجد امام سمنان، منطقه نمونه گردشگری بنکوه در گرمسار و شهمیرزاد اشاره کرد که در سراسر استان با پراکندگی مناسب مورد استقبال مسافران قرار گرفتند.
او در ادامه به اقدامات نظارتی ستاد خدمات سفر اشاره کرد و گفت: در راستای ارتقای کیفیت خدمات و رعایت استانداردها، ۶۶۶ مورد بازدید نظارتی از تأسیسات گردشگری استان انجام شد که حاصل آن ثبت ۷۳ مورد تذکر، ۱۷ مورد تشویق و ۳ مورد اخطار کتبی بوده است.
تاجیک افزود: این بازدیدها با هدف بررسی کیفیت خدمات، رعایت نرخنامهها، ضوابط بهداشتی و نحوه ارائه خدمات در واحدهایی نظیر هتلها، رستورانهای بینراهی، دفاتر خدمات مسافرتی و سرویسهای بهداشتی انجام شد و مدیرکل نیز شخصاً در بیش از ۵۰ بازدید میدانی در شهرستانهای مختلف حضور داشته است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان همچنین از استقرار ۱۳۸ پایگاه خدماترسانی نوروزی در سطح استان خبر داد و گفت: این پایگاهها شامل ۱۰ پایگاه اطلاعرسانی گردشگری، ۳۸ پایگاه هلالاحمر، ۷۶ پایگاه اورژانس پیشبیمارستانی و ۱۴ پایگاه امداد خودرو بوده که بهصورت شبانهروزی در مبادی ورودی و نقاط مختلف شهری خدمات ارائه کردند.
او تصریح کرد: علاوه بر این، ۱۲ راهنمای گردشگری در سطح شهرهای استان مستقر شدند و با راهاندازی سیاهچادرهای عشایری، جلوههایی از فرهنگ بومی برای گردشگران به نمایش گذاشته شد.
تاجیک با اشاره به اقدامات فناورانه در حوزه اطلاعرسانی بیان کرد: در نوروز ۱۴۰۵، اطلاعات جامع گردشگری استان از طریق نرمافزار «پارکوپلو» و با استفاده از کدهای QR در اختیار مسافران قرار گرفت تا دسترسی به خدمات و امکانات سفر تسهیل شود.
دبیر ستاد خدمات سفر استان سمنان به نقش صنایعدستی در رونق اقتصادی اشاره کرد و گفت: در این ایام، ۴ بازارچه و نمایشگاه صنایعدستی با ۴۰ غرفه در شهرستانهای سمنان، سرخه، آرادان و گرمسار برپا شد که نقش مهمی در عرضه مستقیم محصولات هنرمندان و تحقق شعار سال با محوریت اقتصاد مقاومتی ایفا کرد.
او همچنین به رویکرد ویژه استان در نوروز ۱۴۰۵ اشاره کرد و افزود: با توجه به شرایط «جنگ رمضان»، خدمات سفر در استان با رویکردی متفاوت و با تمرکز بر حمایت از آسیبدیدگان جنگی مدیریت شد، بهطوریکه علاوه بر خدماترسانی به گردشگران، بخشی از ظرفیتهای اقامتی با تخفیف یا بهصورت رایگان در اختیار این افراد قرار گرفت.
تاجیک در پایان با قدردانی از همکاری دستگاههای عضو ستاد خدمات سفر و همراهی مردم تصریح کرد: هدف اصلی ما ایجاد رضایت و ثبت خاطرهای خوش از سفر در ذهن گردشگران بود که خوشبختانه با تلاش مجموعه عوامل اجرایی، این مهم تا حد زیادی محقق شد و سمنان توانست بهعنوان مقصدی ماندگار در نوروز ۱۴۰۵ بدرخشد.
