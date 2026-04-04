اورژانس خراسان شمالی بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ مأموریت انجام داد

به‌گزارش میراث‌آریا، تقیرحمتی، روز یکشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۵ از ثبت رشد قابل توجه خدمات امدادی در طرح سلامت نوروزی خبر داد و گفت: با وجود افزایش مأموریت‌ها و حوادث ترافیکی، میزان فوتی‌های ناشی از تصادفات کاهش چشمگیری داشته است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی افزود: تعداد حوادث ترافیکی نیز از ۵۰۸ مورد در نوروز ۱۴۰۴ به ۶۲۷ مورد در نوروز امسال افزایش یافته که بیانگر رشد ۲۳ درصدی است.

رحمتی با اشاره به افزایش قابل توجه خدمات‌رسانی به مصدومان تصادفات گفت: در این مدت ۱۳۴۶ مصدوم ترافیکی توسط نیروهای اورژانس رسیدگی شدند که در مقایسه با ۷۸۹ مورد در سال گذشته، رشد ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد.

او توسعه زیرساخت‌های اورژانس را یکی از عوامل مهم در بهبود خدمات عنوان کرد و ادامه داد: تعداد آمبولانس‌ها از ۷۴ دستگاه در سال گذشته به ۱۰۰ دستگاه در سال جاری افزایش یافته که رشد ۳۵ درصدی داشته است. همچنین تعداد پایگاه‌های ثابت اورژانس از ۶۱ به ۶۷ پایگاه رسیده است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان همچنین به وضعیت نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: تعداد پرسنل فعال از ۵۱۲ نفر در سال گذشته به ۵۲۰ نفر در نوروز امسال افزایش یافته است.

او مهم‌ترین دستاورد طرح سلامت نوروزی را کاهش تلفات جاده‌ای دانست و تصریح کرد: با وجود افزایش حوادث، تعداد فوتی‌های ناشی از تصادفات از ۲۲ مورد در نوروز ۱۴۰۴ به ۶ مورد در نوروز ۱۴۰۵ کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش ۷۲ درصدی است.

رحمتی خاطرنشان کرد: این موفقیت حاصل تلاش شبانه‌روزی نیروهای اورژانس، تقویت ناوگان امدادی، افزایش پایگاه‌ها و هماهنگی بهتر بین دستگاه‌های امدادی و خدماتی در ایام نوروز بوده است.