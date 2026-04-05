بافت تاریخی شیراز باید ساماندهی و صیانت شود

به گزارش خبرنگار میراث آریا ، غلامرضا یوسفی‌نژاد امروز یکشنبه ۱۶ فروردین جاری در این آیین با تأکید بر اهمیت بافت تاریخی شیراز، آن را بخشی از هویت زنده و ارزشمند این شهر دانست و بر لزوم ساماندهی، حفاظت و صیانت از آن تأکید کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با بیان اینکه بافت تاریخی شیراز تنها مجموعه‌ای از بناها و گذرهای قدیمی نیست، گفت: این بافت، حافظه تاریخی و فرهنگی شهر و یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های هویتی فارس است و باید با نگاه کارشناسی و برنامه‌ریزی دقیق برای حفظ و احیای آن اقدام شود.

او همچنین ساماندهی بافت تاریخی را ضرورتی جدی برای صیانت از اصالت شهری، ارتقای کیفیت زندگی ساکنان و تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری شیراز عنوان کرد و افزود: هر تصمیم و اقدام در این حوزه باید با حساسیت، دقت و احترام به ارزش‌های تاریخی و اجتماعی این محدوده همراه باشد.

در این مراسم، از زحمات هاجر عسکری تقدیر شد و با ابلاغ بهزاد مریدی، مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس، پیام غرابی به‌عنوان سرپرست جدید پایگاه بافت تاریخی شیراز معرفی شد.

