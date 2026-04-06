اجرای بیش از یک هزار و ۱۰ بازدید نظارتی از تأسیسات گردشگری زنجان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید میکائیل موسوی یکشنبه ۱۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ با اشاره به نظارت‌های مستمر بر تأسیسات گردشگری استان در ایام نوروز بیان کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و حضور مسافران و هم‌وطنانی که به دلیل جنگ تحمیلی از استان‌های درگیر به استان زنجان سفر کرده‌اند، نظارت بر کیفیت خدمات گردشگری در استان با جدیت بیشتری دنبال شده است.

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان زنجان افزود: در همین راستا کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان به همراه نمایندگان جوامع حرفه‌ای گردشگری به‌صورت مستمر از واحدهای گردشگری بازدید کرده‌اند تا روند ارائه خدمات به مسافران به شکل مطلوب و مطابق با ضوابط انجام شود.

او خاطرنشان کرد: بر اساس آمار ثبت‌ شده، ازیکم تا پایان روز ۱۵ فروردین‌ماه سال جاری در مجموع هزار و ۱۰ مورد بازدید نظارتی از تأسیسات گردشگری استان اجرایی شده است.

موسوی با اشاره به رسیدگی به گزارش‌های مردمی در حوزه سفر گفت: در این بازه زمانی هیچ شکایتی از طریق سامانه ملی رسیدگی به شکایات گردشگری به شماره ۰۹۶۲۹ ثبت‌ نشده است.

او در پایان تأکید کرد: نظارت‌های میدانی بر فعالیت واحدهای گردشگری استان به‌صورت مستمر ادامه دارد و هدف از این بازرسی‌ها ارتقای کیفیت خدمات، صیانت از حقوق مسافران و فراهم کردن شرایط مناسب برای میزبانی از هم‌وطنان در استان زنجان است.

