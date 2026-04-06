اختصاص اعتبار ویژه برای مرمت اضطراری بناهای تاریخی آسیب در جنگ

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امروز ۱۷ فروردینماه، منصور شیشه فروش مدیرکل بحران استانداری اصفهان با امیر کرمزاده مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان در محل دفتر مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان دیدار کرد.
در این دیدار مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با برشمردن آسیبهای وارده به بناهای تاریخی اصفهان در طول جنگ تحمیلی امریکایی صهیونی، بر لزوم مرمت دقیق و علمی این آثار تاکید کرد.
همچنین در این جلسه مقرر شد برای مرمت اضطراری بخشی از بناهای تاریخی آسیبدیده در جنگ تحمیلی از سوی ادارهکل بحران استانداری اصفهان اعتباری تخصیص داده شود تا این مرمت مطابق با کنوانسیونهای بینالمللی ابتدا بهصورت مرمت اضطراری و رفع خطر، انجام شود.
