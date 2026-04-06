تجلیل از اعضای ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان میرجاوه

به گزارش خبرنگار میراث آریا، عبدالله کرد اظهار کرد: شهرستان میرجاوه در ایام نوروز پذیرای جمع زیادی از گردشگران و مسافران استانهای مختلف درگیر مخاطرات جنگ بود که به خوبی مورد پذیرایی و میزبانی مردم و مسئولان این شهرستان قرار گرفتند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی میرجاوه افزود: به همین منظور جلسهای به ریاست فرماندار و رئیس ستاد سفر و با حضور ارزشمند نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای اداری و ستاد سفر برگزار شد و هر کدام از کمیتهها گزارش نهایی عملکرد و فعالیتهای خود در این بازه ارائه کردند.
او ادامه داد: با توجه به اینکه دبیری این ستاد بر عهده اداره میراثفرهنگی بود نیز گزارش روند خدماترسانی به مسافران نوروزی نیز به حاضران ارائه شد.
به گفته کرد، در این جلسه علی کرد؛ نماینده مردم میرجاوه در مجلس شورای اسلامی نیز که پیش تر از ایستگاههای نوروزی بازدید میدانی داشته بود، عملکرد این ستاد در سال جاری را مورد قبول ارزیابی و از تلاشهای اعضا و کمیتههای ستاد سفر شهرستان میرجاوه قدردانی کرد که با توجه به شرایط خاص حادث شده در کشور، مدیران شهرستانی میرجاوه موفق شدند میزبانی خوبی را از خود نشان دهند.
در پایان این مراسم نیز از اعضای ستاد سفر این شهرستان با اهدای لوح، قدردانی شد.
