بهگزارش میراثآریا، سید احمد برآبادی در آیین افتتاح نمایشگاه صنایع دستی و محصولات خانگی موسسه و فرهنگی، با اشاره به نقش مؤسسات فرهنگی و هنری در پرورش استعدادهای نوجوانان گفت: این مراکز میتوانند بهعنوان پایگاههای مؤثر شناسایی و تقویت ظرفیتهای هنری عمل کنند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی، بر اهمیت ایجاد فرصتهای عرضه و فروش محصولات هنرجویان در کنار دورههای آموزشی تأکید کرد و افزود: برگزاری چنین نمایشگاههایی پیوند میان آموزش، تولید و بازار را تقویت میکند.
نمایشگاه عیدانه عرفان از ۱۷ فروردین به مدت پنج روز، هر روز از ساعت ۱۷ تا ۲۱ در فضای باز این مؤسسه واقع در خیابان شهدای یک بیرجند میزبان علاقهمندان خواهد بود.
