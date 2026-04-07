به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهرداد عالی گفت: انجمن راهنمایان گردشگری استان اردبیل همزمان با نوروز ۱۴۰۵ و در همکاری با اداره کل میراث‌فرهنگی استان، با استقرار راهنمایان در محوطه‌های تاریخی در معرفی جاذبه‌ها و تاریخ اردبیل نقش‌آفرینی کردند.

رئیس هیئت مدیره انجمن راهنمایان گردشگری استان اردبیل افزود: در این برهه، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۱۲ فروردین ماه راهنمایان گردشگری در دو محوطه تاریخی بقعه شیخ کلخوران اردبیل و بقعه شیخ حیدر مشگین‌شهر حاضر بودند و مسافران حاضر را راهنمایی کردند.

او تاکید کرد: در مراکز مهم مانند مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی نیروهای اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل به عنوان راهنما طبق روال همیشه حضور داشتند و تلاش ما این بود که حضور راهنمایان را در محوطه‌های تاریخی دیگر نیز داشته باشیم.

عالی با قدردانی از همکاری اداره کل میراث‌فرهنگی در اجرای این طرح، ادامه داد: راهنمایان حاضر در این دو محوطه تاریخی، علاوه بر ارائه اطلاعات درمورد این اماکن، به معرفی مسیرهای گردشگری و سایر جاذبه‌های استان پرداختند.

