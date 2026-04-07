به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان در نامه‌ای به جاثلیق آرام اول، رهبر دینی ارامنه جهان با اشاره به جایگاه تاریخی اصفهان، این شهر را یکی از کهن‌ترین مراکز تمدنی ایران و جهان دانست که طی قرن‌ها به‌عنوان کانونی برای شکل‌گیری فرهنگ، هنر و معماری شناخته‌شده است، همچنین با اشاره به پیشینه چند صدساله همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان و اقوام در اصفهان، پیامدهای جنگ و خشونت بر این میراث اجتماعی و فرهنگی را گوشزد کرد.

در این نامه آمده است که اصفهان به‌عنوان یکی از استثنایی‌ترین شهرهای تاریخی جهان، دارای مجموعه‌ای گسترده از بناها، محوطه‌ها و آثار فرهنگی است که بخش مهمی از آن‌ها در فهرست میراث جهانی ثبت‌شده و نمادهایی از تاریخ و هویت فرهنگی ایران به شمار می‌روند، همچنین در طول تاریخ به‌عنوان یکی از مراکز مهم همزیستی اقوام و پیروان ادیان مختلف شناخته‌شده است.

استاندار اصفهان در ادامه این مکاتبه با اشاره به حملات جنایتکارانه اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران تأکید کرد: هرگونه هدف قرار گرفتن این آثار و بناهای تاریخی می‌تواند خسارتی جبران‌ناپذیر به میراث‌فرهنگی بشریت وارد کند؛ میراثی که نه‌تنها متعلق به مردم ایران بلکه متعلق به همه انسان‌ها و نسل‌های آینده است، همچنین در طول تاریخ این شهر به‌عنوان یکی از مراکز مهم همزیستی اقوام و پیروان ادیان مختلف شناخته‌شده است.

در این نامه همچنین بر ضرورت توجه جامعه جهانی به حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی در شرایط بحران و جلوگیری از آسیب به این سرمایه‌های ارزشمند انسانی تأکید شده است.

