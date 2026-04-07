ضرورت تقویت گردشگری و صیانت از مواریث تاریخی در همکاری با دستگاه قضایی

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید احمد برآبادی روز سه‌شنبه ۱۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ در این نشست، حضور نمایندگان دستگاه قضایی در جلسات مرتبط با میراث فرهنگی را نشان‌دهنده نگاه حمایتی و اهمیت این حوزه دانست و تصریح کرد: مواریث فرهنگی بخشی از هویت ملی ماست و حفاظت از آن نیازمند همکاری همه‌جانبه است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه میراث‌فرهنگی افزود: در خراسان جنوبی بیش از ۲۶۰۰ اثر شناسایی‌شده، ۱۰۵۰ اثر ثبت ملی و ۱۰ اثر ثبت جهانی وجود دارد که این آمار، ظرفیت کم‌نظیر استان را برای توسعه گردشگری اثبات می‌کند.

او گفت: در حوزه صنایع‌دستی، بیش از ۱۲ هزار هنرمند فعال داریم و حدود ۵ تا ۶ هزار نفر دیگر نیز در بخش‌های پشتیبان مانند تأمین مواد اولیه و حمل‌ونقل و ... فعالیت می‌کنند.

برآبادی با اشاره به شعار سال با محوریت اقتصاد مقاومتی، گردشگری را یکی از ابزارهای مهم توسعه اقتصادی دانست و افزود: گردشگری ضمن جلوگیری از خروج ارز، می‌تواند موجب ارزآوری شود و تقویت آن، به نفع اقتصاد خانواده و استان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی به برگزاری رویدادهای مختلف در سال گذشته اشاره کرد و گفت: انتقال بزرگ‌ترین فرش تاریخی و تصویری کشور از تهران به بیرجند با استقبال گسترده مردم روبه‌رو شد. همچنین جشنواره‌ها و رویدادهای آیینی و کشاورزی در شهرها و روستاهای استان برگزار شد که نقش مهمی در معرفی فرهنگ خراسان جنوبی داشت.

در بخش دیگری از این جلسه، معاونان گردشگری و صنایع‌دستی استان نیز به موضوعات مختلفی همچون لزوم ساماندهی واحدهای اقامتی غیرمجاز، آموزش صنایع‌دستی در زندان‌ها، صدور گواهی‌نامه برای زندانیان و ضرورت حمایت در روند صدور مجوزها اشاره کردند.

