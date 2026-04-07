امنیت پایدار بستر جهش گردشگری استان است/ ضرورت ساماندهی واحدهای غیرمجاز

به‌گزارش میراث‌آریا، حجت‌الاسلام زارع‌پور روز سه‌شنبه ۱۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ در این دیدار ضمن تسلیت شهادت مقام معظم رهبری، شرایط کشور را حساس و پرچالش توصیف و بیان کرد: در چنین وضعیتی خراسان جنوبی از نعمت امنیت برخوردار است و این مزیت باید در کنار بهار طبیعت برای رونق گردشگری استان مورد استفاده قرار گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به وظایف دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری گفت: حمایت از گروه‌های مجاز و جلوگیری از فعالیت واحدهای غیرمجاز در دستور کار ما قرار خواهد گرفت و مجموعه‌های غیرقانونی باید ساماندهی شوند تا بتوان از ظرفیت آنان نیز در مسیر صحیح بهره‌برداری کرد.

او پیشنهاد داد: نشست‌هایی با حضور فعالان گردشگری شرق و غرب استان و همچنین مسئولان قضایی برگزار شود تا مسائل و موانع این حوزه به صورت مستقیم مطرح و راهکارهای عملی بررسی شود.

زارع‌پور اظهار کرد: برخی نقاط استان مانند طبس به‌خوبی معرفی شده‌اند اما مناطقی مثل بیرجند با وجود ظرفیت‌های فراوان، کمتر شناخته شده و نیازمند معرفی گسترده‌تر هستند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی همچنین بر لزوم توجه ویژه به گردشگری سلامت تأکید کرد و گفت: استان به دلیل امنیت پایدار، آب‌وهوای خاص و فاصله مناسب از مناطق پرتنش کشور، ظرفیت‌ مهمی در حوزه گردشگری دارد.

او با اشاره به قدمت تمدن ایرانی گفت: جغرافیای این سرزمین نابودشدنی نیست. ایران با ۶ هزار سال تمدن و مردمی پایدار، همواره در مسیر دفاع از ارزش‌های خود ایستاده است.

زارع‌پور تأکید کرد: دستگاه قضایی آماده همکاری مستمر برای رشد گردشگری و حفاظت از میراث ارزشمند استان است.

