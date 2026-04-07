۱۸ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۸

معاون اجتماعی دادگستری خراسان جنوبی:

امنیت پایدار بستر جهش گردشگری استان است/ ضرورت ساماندهی واحدهای غیرمجاز

امنیت پایدار بستر جهش گردشگری استان است/ ضرورت ساماندهی واحدهای غیرمجاز

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی در دیدار با مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به شرایط پیچیده کنونی کشور گفت: امنیت پایدار استان یک سرمایه بزرگ برای توسعه گردشگری است.

به‌گزارش میراث‌آریا، حجت‌الاسلام زارع‌پور روز سه‌شنبه ۱۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ در این دیدار ضمن تسلیت شهادت مقام معظم رهبری، شرایط کشور را حساس و پرچالش توصیف و بیان کرد: در چنین وضعیتی خراسان جنوبی از نعمت امنیت برخوردار است و این مزیت باید در کنار بهار طبیعت برای رونق گردشگری استان مورد استفاده قرار گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به وظایف دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری گفت: حمایت از گروه‌های مجاز و جلوگیری از فعالیت واحدهای غیرمجاز در دستور کار ما قرار خواهد گرفت و مجموعه‌های غیرقانونی باید ساماندهی شوند تا بتوان از ظرفیت آنان نیز در مسیر صحیح بهره‌برداری کرد.

او پیشنهاد داد: نشست‌هایی با حضور فعالان گردشگری شرق و غرب استان و همچنین مسئولان قضایی برگزار شود تا مسائل و موانع این حوزه به صورت مستقیم مطرح و راهکارهای عملی بررسی شود.

زارع‌پور اظهار کرد: برخی نقاط استان مانند طبس به‌خوبی معرفی شده‌اند اما مناطقی مثل بیرجند با وجود ظرفیت‌های فراوان، کمتر شناخته شده و نیازمند معرفی گسترده‌تر هستند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی همچنین بر لزوم توجه ویژه به گردشگری سلامت تأکید کرد و گفت: استان به دلیل امنیت پایدار، آب‌وهوای خاص و فاصله مناسب از مناطق پرتنش کشور، ظرفیت‌ مهمی در حوزه گردشگری دارد.

او با اشاره به قدمت تمدن ایرانی گفت: جغرافیای این سرزمین نابودشدنی نیست. ایران با ۶ هزار سال تمدن و مردمی پایدار، همواره در مسیر دفاع از ارزش‌های خود ایستاده است.

زارع‌پور تأکید کرد: دستگاه قضایی آماده همکاری مستمر برای رشد گردشگری و حفاظت از میراث ارزشمند استان است.

کد خبر 1405011801248
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

