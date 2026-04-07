به گزارش خبرنگار میراث آریا، سرهنگ مجید فاریابی با تأکید بر تأمین امنیت پایدار در صیانت از میراثفرهنگی و تاریخی استان کرمان افزود: در راستای حراست از مواریثفرهنگی و اجرای تفاهمنامه منعقد شده با فرماندهی انتظامی استان، عوامل انتظامی شهرستان راور در حین گشتزنی موفق به شناسایی ۱ نفر متهم و کشف یک دستگاه فلزیاب از او شدند.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی کرمان تصریح کرد: متهم شناسایی شده بههمراه ادله ارتکاب جرم با تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده شد.
او با تأکید بر نقش تعیینکننده مشارکت های بین نهادی در حفاظت از آثار و ابنیه تاریخی خاطرنشان کرد: مقابله مؤثر با سوداگران اموال تاریخی با بهرهگیری از ظرفیت ارگانهای همیار، دستگاههای امنیتی، انتظامی و قضایی در کنار جلب مشارکتهای اجتماعی جوامع محلی، عامل تقویت صیانت و حراست از مواریثفرهنگی استان کرمان است.
