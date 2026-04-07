بهگزارش خبرنگار میراثآریا، زهره اسدپور در این برنامه با اشاره به اینکه صنایعدستی بخشی جداییناپذیر از هویت فرهنگی هر منطقه محسوب میشود، سرمایهگذاری در این حوزه را راهی برای پررنگتر کردن ارتباط میان فرهنگ و اقتصاد دانست.
پژوهشگر و کارشناس صنایعدستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی همچنین ارتقاء مهارتهای تخصصی در رشتههای مختلف صنایعدستی را عاملی کلیدی در ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و رونق تولید عنوان کرد و توجه به بخش تولید را یک ضرورت راهبردی برشمرد.
او تنوع رشتههای اصیل و دارای مزیت رقابتی در خراسان جنوبی را چشمگیر خواند و به رشتههایی چون نساجی سنتی، سفال و سرامیک، بافتههای داری و زیراندازها، و سنگهای نیمه قیمتی اشاره کرد.
اسدپور کیفیت بالای محصولات تولیدی توسط هنرمندان باتجربه و ماهر و همچنین قابلیت صادراتی این آثار را از ویژگیهای بارز صنایعدستی استان دانست.
پژوهشگر و کارشناس صنایعدستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی همچنین بر اهمیت ایجاد زنجیره ارزش در صنعت صنایعدستی برای توسعه پایدار تولید و فروش تاکید کرد.
او گفت: به مناسبت فرا رسیدن نوروز و با هدف گرامیداشت آیینهای کهن ایرانی، ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی، برنامهریزی جامعی برای برپایی بازارچههای صنایع دستی در فضاهای تاریخی و مکانهای پرتردد انجام داده است. در شهرستان بیرجند، بازارچههایی نظیر بازارچه سرای امینی در بافت تاریخی بازار، بازارچه مرکز بیرجند شناسی (با همکاری شهرداری بیرجند) که به عنوان مرکز فعال تولید محصولات صنایع دستی در طول سال نیز به فعالیت خود ادامه میدهد، بازارچه صنایع دستی فرهنگسرای شهرداری، راسته بازار صنایع دستی در مجموعه تاریخی خانه اعتمادی نیا (معروف به مرکز تخصصی نساجی بیرجند) و همچنین بازارچه روستای جهانی خراشاد (روستای جهانی توتبافی) از جمله این فضاها هستند.
اسدپور افزود: علاوه بر این بازارچهها، فروشگاههای عرضه مستقیم محصولات صنایع دستی و کارگاههای تولیدی نیز در قالب طرح “کارگاه گردی” در سطح شهر بیرجند آماده ارائه خدمات و معرفی محصولات خود به علاقهمندان و گردشگران هستند. این اقدامات در راستای حمایت از هنرمندان، ترویج فرهنگ و هنر ایرانی و همچنین تقویت اقتصاد محلی صورت میپذیرد.
انتهای پیام/
نظر شما