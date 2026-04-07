۱۸ فروردین ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۴

بازدید معاون صنایع‌دستی خراسان شمالی از کارگاه‌های صنایع‌دستی اسفراین/تاکید بر حمایت از فعالان اقتصادی

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی خراسان شمالی، دوشنبه ۱۷ فروردین‌ماه سال جاری از کارگاه‌های صنایع‌دستی شهرستان اسفراین بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پروانه کلاته در این بازدید گفت: این بازدیدها با هدف ارزیابی روند فعالیت کارگاه‌هایی صورت گرفت که سال گذشته از تسهیلات صنایع‌دستی برای گسترش کارگاه خود استفاده کرده بودند.
در این بازدید، معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی خراسان شمالی ضمن گفتگو با هنرمندان و صنعتگران، از نزدیک در جریان روند تولید، چالش‌ها و میزان بهره‌وری کارگاه‌ها قرار گرفت. 
کلاته با اشاره به اهمیت حمایت از فعالان این حوزه، بر لزوم تسهیل دسترسی به بازار و معرفی محصولات تولیدی تاکید کرد.
او همچنین از حمایت‌های لازم برای توسعه این کارگاه‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در شهرستان اسفراین خبر داد و بیان کرد که استفاده بهینه از تسهیلات ارائه شده، می‌تواند به رشد و شکوفایی هرچه بیشتر صنایع دستی منطقه منجر شود.
این مقام مسئول بر عزم جدی معاونت برای پیگیری وضعیت این کارگاه‌ها و رفع موانع احتمالی تاکید کرد.
این بازدید در راستای تحقق اهداف توسعه صنایع دستی استان و حمایت از هنرمندان و کارآفرینان شهرستان اسفراین انجام شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405011801267
نوشین سبحانی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha