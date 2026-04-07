حمله به راه آهن ایران، جنگ تمام عیار علیه فرهنگ و تمدن ایرانی و نبرد با میراث بشری است

به گزارش خبرنگار میراث آریا عطا حسنپور مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان در پی حملات اخیر به راهآهن سراسری ایران، این اقدام را به شدت محکوم کرد و آن را "حمله به میراث بشری" و "جنگی تمام عیار علیه تمدن و فرهنگ ایرانی" توصیف نمود.
حسنپور با بیان اینکه راهآهن سراسری ایران به عنوان بیست و پنجمین اثر در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است، افزود: "این میراث صنعتی که حاصل کار مشترک ایرانیان و اروپاییان است، جزو نادرترین خطوط آهن جهان با ویژگیهای منحصر به فرد است." وی این خط آهن را نه تنها یک مسیر ارتباطی، بلکه حلقهای پیوند دهنده اقوام ایرانی از ترکمن، ترک، فارس، لر و عرب دانست که شمال و جنوب کشور را به هم متصل میکند، در این بین راهآهن لرستان، شاهکاری بیبدیل از مهندسی ایرانی و اروپایی، رشتهکوههای البرز و زاگرس را به یکدیگر متصل میکند. این مسیر که از میان توپوگرافی خشن و چالشبرانگیز این دو رشتهکوه عبور کرده، با کمترین تخریب، پیوندی پایدار میان طبیعت و فرهنگ ایجاد کرده است در کنار این شاهکار صنعتی، رودهای خروشان، سرابهای جاری و آبشارهای زیبایی چون آبشار بیشه و تلهزنگ به چشم میخورند. همچنین، گونههای جانوری منحصربهفردی مانند سمندر لرستانی، ماهی کور و کاراکال، زیستگاه خود را در کنار این راهآهن حفظ کردهاند، این دو میراث "ریل و رود"، حدود یک قرن است که شریانهای حیات و صنعت را در هم تنیده و موجب ارتزاق مردم منطقه شدهاند. راهآهن ایران چنان در تار و پود فرهنگ مردم منطقه ریشه دوانده که در ادبیات شفاهی، اشعار، امثال و افسانههای محلی حضوری پررنگ دارد و به میراثی ناملموس در دل این میراث صنعتی تبدیل گشته است.
مدیرکل میراث فرهنگی لرستان به ویژگیهای برجسته این راهآهن اشاره کرد و گفت: "این خط آهن، طویلترین تونل راهآهن جهان و همچنین بلندترین پلهای میراث صنعتی بشر در طول محور خود، از جمله پل ورسک، تلهزنگ، بیشه، آب مامون و صالح حمید را در دل خود جای داده است."
حسنپور با انتقاد شدید از رژیمهای آمریکا و صهیونیستی، این حملات را هدف قرار دادن "قلب میراث بشری" نامید و تأکید کرد: "این میراث نه متعلق به ایران، بلکه متعلق به تمام بشریت است و حمله به آن در تمام کنوانسیونهای جهانی ممنوع و جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی محسوب میشود." وی افزود: "رژیم صهیونیستی و آمریکایی نشان دادند که آن چنان عقده از فرهنگ دیرپا و پایدار ایران در دل دارند که حتی چشم دیدن آن را ندارند."
وی همچنین خاطرنشان کرد که راهآهن سراسری، خردهفرهنگهایی را پرورش داده و به هم پیوند زده که نه با بمب و موشک گسستنی نیست. "این پیوند اقوام ایرانی که بیش از یک قرن است توسط راهآهن به هم گره خورده، نه با دست آمریکا و رژیم خبیث صهیونیستی پاره نمیشود، بلکه مستحکمتر از روزهای قبل به حیات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خود ادامه خواهد داد."
حسنپور در پایان ابراز امیدواری کرد که هرگونه تخریب در آینده نزدیک مورد مرمت و بازسازی قرار گیرد و گفت: "همانطور که در جنگ تحمیلی نیز پل تلهزنگ مورد اصابت بمبهای رژیم بعث قرار گرفت، اما کمتر از دو ماه توسط رزمندگان اسلام و مهندسان بازسازی شد، هر کجای این راهآهن تخریب شود، مجدد به وسیله مهندسان و معماران ایرانی مستحکمتر از قبل احیا خواهد شد." او افزود: "ریشه این میراث بشری در خاک و ذهن مهندسان و معماران ایرانی است و تا ابد خشکانده نخواهد شد."
