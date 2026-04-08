بهگزارش خبرنگار میراثآریا، کیومرث کریمی امروز سهشنبه ۱۹ فروردینماه ۱۴۰۵ با اشاره به آمار ترددهای نوروزی از زمان آغاز فعالیت ستاد خدمات سفر، بیان کرد: در بازه زمانی ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۴ تا امروز، در مجموع یک میلیون و ۲۱۴ هزار تردد ورودی در محورهای مواصلاتی آذربایجانشرقی ثبت شده که این آمار در مقایسه با یک میلیون و ۴۷۷ هزار تردد ورودی در مدت مشابه سال گذشته، بیانگر کاهش نسبی حجم ترددهای ورودی به استان در پی شرایط جنگی کشور است.
معاون گردشگری آذربایجانشرقی در ادامه با اشاره به ورود گردشگران خارجی از مرزهای استان بیان کرد: در همین مدت زمان فعالیت ستاد اجرایی خدمات سفر، ۸ هزار و ۳۱۹ گردشگر خارجی از طریق پایانههای مرزی آذربایجانشرقی وارد کشور شدهاند که بخشی از آنها با هدف گردشگری و بازدید از جاذبههای استان سفر کردهاند.
معاون گردشگری آذربایجانشرقی همچنین با اشاره به سهم حملونقل ریلی در مدیریت و جابهجایی سفرهای نوروزی اظهار کرد: طی این مدت ۴۷ هزار و ۵۵۹ مسافر از طریق خطوط ریلی وارد استان شدهاند که این آمار بیانگر نقش مؤثر شبکه ریلی در توزیع سفرهای نوروزی، کاهش فشار بر محورهای جادهای و تسهیل دسترسی ایمن مسافران به مقصدهای گردشگری استان است.
کریمی تنوع مسیرهای دسترسی و موقعیت ارتباطی آذربایجانشرقی در شمالغرب کشور را از عوامل مؤثر در تداوم جریان سفر عنوان کرد و گفت: وجود پایانههای مرزی فعال، شبکه حملونقل ریلی و محورهای ارتباطی گسترده سبب شده است تا استان علارغم شرایط جنگی، یکی از مسیرهای مهم تردد و ورود مسافران در ایام نوروز باشد.
