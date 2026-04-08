به گزارش خبرنگار میراث آریا، در حکم انتصاب فرامرز نصیری به امضای جلال تاجیک آمده است: نظر به سوابق ارزشمند، تعهد و مسئولیت­ پذیری جناب‌عالی، به‌موجب این ابلاغ و با حفظ پست سازمانی به‌عنوان سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان منصوب می­گردید.

تعامل خوب و سازنده با بخش خصوصی و همکاران آن مجموعه و سایر ادارات و نهادهای آن شهرستان خصوصاً فرماندار محترم، پاسخ به هنگام ارباب‌رجوع و بهره‌­گیری از توان ظرفیت ­های شهرستان در راستای نیل به اهداف سازمانی ازجمله وظایف مورد انتظار است.

امید است تحت توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) با اهتمام به برنامه­‌های دولت در انجام وظایف و مأموریت­های محوله موفق و مؤید باشید.

از خداوند متعال توفیقات جناب‌عالی در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و مکتب نورانی امام خمینی (ره) و عمل به منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌­العالی) را خواهانم.

فرامرز نصیری دارای مدرک کارشناسی ارشد هنر اسلامی بوده و در رزومه او عناوینی نظیر کارشناس مناطق نمونه گردشگری در معاونت سرمایه گذاری، مسئول آموزش در معاونت گردشگری و کارشناس خبره در معاونت صنایع دستی استان سمنان و سرپرستی موزه پهنه شهر سمنان به چشم می خورد.

گفتنی است پیش از این مریم طاهردوست‌محمدی رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان سمنان بوده است که از زحمات ایشان در زمان تصدی این مسئولیت تجلیل به عمل آمد.

