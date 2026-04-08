به گزارش خبرنگار میراث آریا، در حکم انتصاب فرامرز نصیری به امضای جلال تاجیک آمده است: نظر به سوابق ارزشمند، تعهد و مسئولیت پذیری جنابعالی، بهموجب این ابلاغ و با حفظ پست سازمانی بهعنوان سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سمنان منصوب میگردید.
تعامل خوب و سازنده با بخش خصوصی و همکاران آن مجموعه و سایر ادارات و نهادهای آن شهرستان خصوصاً فرماندار محترم، پاسخ به هنگام اربابرجوع و بهرهگیری از توان ظرفیت های شهرستان در راستای نیل به اهداف سازمانی ازجمله وظایف مورد انتظار است.
امید است تحت توجهات حضرت ولیعصر (عج) با اهتمام به برنامههای دولت در انجام وظایف و مأموریتهای محوله موفق و مؤید باشید.
از خداوند متعال توفیقات جنابعالی در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و مکتب نورانی امام خمینی (ره) و عمل به منویات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) را خواهانم.
فرامرز نصیری دارای مدرک کارشناسی ارشد هنر اسلامی بوده و در رزومه او عناوینی نظیر کارشناس مناطق نمونه گردشگری در معاونت سرمایه گذاری، مسئول آموزش در معاونت گردشگری و کارشناس خبره در معاونت صنایع دستی استان سمنان و سرپرستی موزه پهنه شهر سمنان به چشم می خورد.
گفتنی است پیش از این مریم طاهردوستمحمدی رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان سمنان بوده است که از زحمات ایشان در زمان تصدی این مسئولیت تجلیل به عمل آمد.
