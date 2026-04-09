به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، غلامحسین مظفری، امروز پنجشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۵ در ادامه برنامه‌های سفر خود به شهرستان کاشمر از اقامتگاه بوم‌گردی بابا اسحاق بازدید و از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها و فعالیت‌های این مجموعه گردشگری قرار گرفت.

در این بازدید که با حضور محمد قربانی فرماندار کاشمر انجام شد، بخش‌های مختلف این اقامتگاه بوم‌گردی مورد بازدید قرار گرفت و ظرفیت‌های موجود در حوزه توسعه گردشگری و بوم‌گردی منطقه بررسی شد.

استاندار خراسان رضوی در حاشیه این بازدید با اشاره به نقش مهم اقامتگاه‌های بوم‌گردی در توسعه گردشگری، بر حمایت از سرمایه‌گذاری در این حوزه و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی مناطق مختلف استان برای رونق گردشگری و ایجاد اشتغال تأکید کرد.

