۲۰ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۰

بررسی ظرفیت‌های گردشگری کاشمر در بازدید استاندار خراسان رضوی از اقامتگاه بوم‌گردی بابا اسحاق

استاندار خراسان رضوی، در جریان سفر به کاشمر از اقامتگاه بوم‌گردی بابا اسحاق این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، غلامحسین مظفری، امروز پنجشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۵ در ادامه برنامه‌های سفر خود به شهرستان کاشمر از اقامتگاه بوم‌گردی بابا اسحاق بازدید و از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها و فعالیت‌های این مجموعه گردشگری قرار گرفت.
در این بازدید که با حضور محمد قربانی فرماندار کاشمر انجام شد، بخش‌های مختلف این اقامتگاه بوم‌گردی مورد بازدید قرار گرفت و ظرفیت‌های موجود در حوزه توسعه گردشگری و بوم‌گردی منطقه بررسی شد.
استاندار خراسان رضوی در حاشیه این بازدید با اشاره به نقش مهم اقامتگاه‌های بوم‌گردی در توسعه گردشگری، بر حمایت از سرمایه‌گذاری در این حوزه و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی مناطق مختلف استان برای رونق گردشگری و ایجاد اشتغال تأکید کرد.

کد خبر 1405012001312
محمدعلی علی نژاد
دبیر مهدی ارجمند

