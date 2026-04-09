۲۰ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۶

بازدید ۳۲ هزار نفر از جاذبه های گردشگری شهرستات دامغان در ایام نوروز ۱۴۰۵

بازدید ۳۲ هزار نفر از جاذبه های گردشگری شهرستات دامغان در ایام نوروز ۱۴۰۵

دبیر ستاد خدمات سفر و رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دامغان گفت: ۳۲ هزار و ۵۳۵ نفر از جاذبه های تاریخی، فرهنگی و توریستی شهرستان دامغان در ایام نوروز ۱۴۰۵ بازدید کردند.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجتبی اکبرپور امروز پنجشنبه ۲۰ فروردین با اعلام این خبر گفت: از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۴ فروردین علاوه بر بازدید ۳۲هزار و ۵۳۵ نفر از جاذبه های گردشگری شهزستان دامغان، ۱۹ هزار و ۷۶۴ نفر در اقامتگاه های رسمی و غیر رسمی، مهمانپذیرها و مدارس این شهرستان اقامت و اسکان داده شدند. 

دبیر ستاد خدمات سفر شهرستان دامغان با اشاره به اینکه آرامش اجتماعی، بخش مهمی از پایداری ملی در دوره جنگ و دفاع از ایران عزیز به شمار می‌رود، افزود: در این راستا تمامی دستگاه‌های اجرایی شهرستان دامغان و به طور خاص کمیته های ستاد ؛ موظف به همکاری با ستاد تسهیلات سفر شدند تا خدمات مطلوب به مسافران نوروزی ارائه شود و شرایطی فراهم شود تا مردم بتوانند لحظاتی همراه با آرامش را تجربه کنند.

او با اشاره به نظارت‌های میدانی صورت گرفته بر اماکن اقامتی و دفاتر خدمات مسافرتی شهرستان گفت: به منظور بررسی نحوه فعالیت و از ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ بیش از ۱۴۰ مورد بازرسی و نظارت بر تاسیسات گردشگری شهرستان دامغان به منظور بررسی میدانی خدمات انجام شده و نظارت بر نحوه عملکرد آن ها صورت گرفته‌ است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405012001315
جواد طیبی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha