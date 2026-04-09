بازدید ۳۲ هزار نفر از جاذبه های گردشگری شهرستات دامغان در ایام نوروز ۱۴۰۵

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجتبی اکبرپور امروز پنجشنبه ۲۰ فروردین با اعلام این خبر گفت: از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۴ فروردین علاوه بر بازدید ۳۲هزار و ۵۳۵ نفر از جاذبه های گردشگری شهزستان دامغان، ۱۹ هزار و ۷۶۴ نفر در اقامتگاه های رسمی و غیر رسمی، مهمانپذیرها و مدارس این شهرستان اقامت و اسکان داده شدند.

دبیر ستاد خدمات سفر شهرستان دامغان با اشاره به اینکه آرامش اجتماعی، بخش مهمی از پایداری ملی در دوره جنگ و دفاع از ایران عزیز به شمار می‌رود، افزود: در این راستا تمامی دستگاه‌های اجرایی شهرستان دامغان و به طور خاص کمیته های ستاد ؛ موظف به همکاری با ستاد تسهیلات سفر شدند تا خدمات مطلوب به مسافران نوروزی ارائه شود و شرایطی فراهم شود تا مردم بتوانند لحظاتی همراه با آرامش را تجربه کنند.

او با اشاره به نظارت‌های میدانی صورت گرفته بر اماکن اقامتی و دفاتر خدمات مسافرتی شهرستان گفت: به منظور بررسی نحوه فعالیت و از ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ بیش از ۱۴۰ مورد بازرسی و نظارت بر تاسیسات گردشگری شهرستان دامغان به منظور بررسی میدانی خدمات انجام شده و نظارت بر نحوه عملکرد آن ها صورت گرفته‌ است.

