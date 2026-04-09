۲۰ فروردین ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۳

نخستین دفتر گردشگری توانخواهان در کردستان راه‌اندازی می‌شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، از راه‌اندازی نخستین دفتر گردشگری افراد دارای معلولیت در استان خبر داد.

به‌ گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا در نشست با نصرالله‌ ابراهیمی، مشاور استاندار کردستان در امور معلولان با تاکید بر توسعه گردشگری دسترس‌پذیر استان گفت: رعایت استانداردهای دسترس‌پذیری، مناسب‌سازی فیزیکی اماکن تاریخی و گردشگری و تقویت فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با جامعه معلولان، از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل در استان به شمار می‌رود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان افزود: در این راستا نخستین دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری توانخواهان با هدف پیگیری موضوعات مرتبط با مناسب‌سازی، برگزاری تورهای گردشگری و ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت در استان راه‌اندازی می‌شود.

او عنوان کرد: مناسب‌سازی تنها به ایجاد رمپ محدود نمی‌شود، بلکه باید نیازهای افراد دارای معلولیت حرکتی، نابینایان و ناشنوایان به‌صورت جامع دیده شود.

طالب‌نیا یادآور شد: امیدواریم با برنامه‌ریزی اصولی، اجرای استانداردهای علمی، ایجاد دسترسی‌های مناسب و فرصت‌های برابر در گردشگری، امکان بهره‌مندی همه علاقه‌مندان از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی استان بیش از پیش فراهم شود.

