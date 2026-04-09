به گزارش خبرنگار میراثآریا، پویا طالبنیا در نشست با نصرالله ابراهیمی، مشاور استاندار کردستان در امور معلولان با تاکید بر توسعه گردشگری دسترسپذیر استان گفت: رعایت استانداردهای دسترسپذیری، مناسبسازی فیزیکی اماکن تاریخی و گردشگری و تقویت فعالیتهای فرهنگی مرتبط با جامعه معلولان، از اولویتهای اصلی این ادارهکل در استان به شمار میرود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان افزود: در این راستا نخستین دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری توانخواهان با هدف پیگیری موضوعات مرتبط با مناسبسازی، برگزاری تورهای گردشگری و ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت در استان راهاندازی میشود.
او عنوان کرد: مناسبسازی تنها به ایجاد رمپ محدود نمیشود، بلکه باید نیازهای افراد دارای معلولیت حرکتی، نابینایان و ناشنوایان بهصورت جامع دیده شود.
طالبنیا یادآور شد: امیدواریم با برنامهریزی اصولی، اجرای استانداردهای علمی، ایجاد دسترسیهای مناسب و فرصتهای برابر در گردشگری، امکان بهرهمندی همه علاقهمندان از ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی استان بیش از پیش فراهم شود.
