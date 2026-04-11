به گزارش خبرنگار میراث آریا، سرهنگ مجید فاریابی با تأکید بر برقراری امنیت پایدار در حفاظت و حراست از آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگی استان کرمان با همافزایی بین نهادی تصریح کرد: در راستای مقابله با سوداگران اموال تاریخی و اجرای تفاهمنامه منعقد شده با ارگانهای همیار، نیروهای بسیج شهرستان بردسیر در حین گشتزنی موفق به شناسایی ۲ نفر متهم و کشف و ضبط یک دستگاه فلزیاب از آنها شدند.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی کرمان اظهار کرد: متهمان دستگیر شده بههمراه ادله و شواهد ارتکاب جرم با معرفی به فرماندهی انتظامی شهرستان بردسیر با تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده شدند.
او در ادامه با تأکید بر جدیت در صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی استان کرمان تصریح کرد: یگان حفاظت میراثفرهنگی کرمان، با رویکرد پیشگیرانه و تعاملی و استفاده از ظرفیت ارگانهای همیار و مشارکت جوامع محلی، حفاظت پایدار از مواریث فرهنگی را بهعنوان سرمایه هویتی و فرهنگی نسلهای امروز و آینده با جدیت در دستور کار خود دارد.
انتهای پیام/
نظر شما