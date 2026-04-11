به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی، با اشاره به اهمیت علمی و تاریخی کاخ اردشیر بابکان اظهار کرد: عملیات کاوش در این محوطه جهانی از بهمن‌ماه گذشته با نتایج و یافته‌های ارزشمندی آغاز شده بود که به دلیل شرایط خاص منطقه، موقتاً متوقف و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این کاوش‌ها به‌زودی از سر گرفته خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس همچنین از آغاز مجدد پروژه‌های مرمتی در بخش ایوان کاخ خبر داد و افزود: مرمت این بنای باشکوه را به عنوان بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی و با تکیه بر منابع پیش‌بینی شده، با جدیت دنبال می‌کنیم.

مریدی در خصوص وضعیت شهر باستانی گور خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمرکز ما بر تسهیل دسترسی گردشگران است و از میان چهار ورودی این شهر تاریخی، به‌سازی و شن‌ریزی «ورودی اردشیر» در دستور کار قرار دارد تا عبور و مرور برای بازدیدکنندگان تسهیل شود.

او همچنین به برنامه‌ریزی برای فراخوان تملک اراضی در محدوده سه اثر کلیدی این شهر باستانی اشاره کرد و گفت: دره‌ هایقر، نگین گردشگری یکی از بخش‌های مهم این سفر، بازدید از ظرفیت‌های طبیعی فیروزآباد است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس پس از بررسی میدانی دره‌ هایقر، آن را یکی از زیباترین و منحصربه‌فردترین دره‌های سطح کشور خواند و تصریح کرد: دره هایقر ظرفیت بالایی برای جهانی شدن دارد و در برنامه‌ریزی‌ها باید آن را جهانی دید.

مریدی همچنین با حضور در اقامتگاه‌های بوم‌گردی منطقه و گفتگو با فعالان این حوزه، بر رفع کمبودها تأکید کرد.

او بوم‌گردی‌های عشایری را یکی از جاذبه‌های مکمل محور ساسانی برشمرد و از حمایت اداره‌کل برای بهبود زیرساخت‌های این واحدهای اقامتی خبر داد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس تاکنون با حضور در شهرستان های لار، مهر، فیروزآباد، پاسارگاد، کازرون، مرودشت و ارسنجان از نزدیک مسائل و مشکلات و همچنین ظرفیت های این شهرستان ها را بررسی و پس از احصای موانع پیش‌رو، راهکارهای اجرایی برای رفع محدودیت‌ها و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های گردشگری هر منطقه را در دستور کار قرار داده است.

