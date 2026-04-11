به‌گزارش میراث‌آریا، حسین یکتا، روز پنج‌شنبه ۲۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، با اشاره به جایگاه برجسته این شهرستان در حوزه صنایع‌دستی، اظهار کرد: شهرستان سرایان به واسطه تنوع هنرمندان و صنعتگران، یکی از شهرهای برتر در این زمینه محسوب می‌شود.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرایان به ثبت هنر زنگوله‌سازی به نام سرایان در فهرست میراث معنوی اشاره کرد و افزود: احیای هنر چکن‌دوزی در شهر سه‌قلعه، ثبت فرش خودرنگ در شهر آیسک، و احیای چادر شب‌بافی در روستای چرمه، از دیگر دستاوردهای این حوزه است.

یکتا همچنین به وجود صنعتگران شاخص در رشته‌هایی نظیر سفالگری، خراطی سنتی، میناکاری، گیوه بافی، حوله بافی، گلیم بافی، و تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی اشاره و تصریح کرد: با این حال، مشکلات عمده‌ای از سوی صنعتگران مطرح شد که شامل قطع اینترنت برای فروش محصولات مجازی، نبود بازارچه فروش، کمبود نقدینگی، و خام‌فروشی محصولات بود.

مجید کیال فرماندار سرایان، ضمن قدردانی از تلاش صنعتگران، صنایع‌دستی را یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های هویت و اقتصاد شهرستان برشمرد و قول مساعد داد تا تمام تلاش خود را برای رفع موانع و تبدیل سرایان به قطب صنایع دستی در سطح استان و کشور به کار گیرد.

گردشگری سرایان؛ افق‌های روشن در دل کویر و تاریخ

در دومین جلسه، فعالان حوزه گردشگری و سرمایه‌گذاری و مدیران ادارات مرتبط، به بررسی مسائل و چالش‌های این بخش پرداختند. مهمترین خواسته‌های مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی کویری شامل ایجاد زیرساخت‌های راه مناسب، گازکشی به اقامتگاه‌ها و روستاهای عشایری، و تأمین سوخت مورد نیاز بود.

فرماندار سرایان در این جلسه گفت: سرایان با دارا بودن کویرهای بکر، آسمان تاریک برای رصد ستارگان، آثار تاریخی منحصر به فرد، و جاذبه‌های طبیعی متنوع از جمله غار بتون، آبشارهای سبز رود، و دره کال زو، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به مقصدی مهم در گردشگری استان دارد.

او بر تعامل سازنده بین ادارات و نهادها، بر لزوم رفع موانع سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری تأکید کرد.

کیال، ظرفیت‌های فراوان شهرستان در حوزه میراث فرهنگی، کویر زیبا، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، و طبیعت متنوع را عوامل کلیدی در درخشش سرایان در این بخش دانست.

فرماندار سرایان با اشاره به محصولات استراتژیک کشاورزی این منطقه از جمله پسته، انار، زعفران و زیره، برگزاری همایش‌ها و تورهای نجومی کویری و جشن‌های برداشت محصولات را در معرفی و شناساندن هرچه بیشتر شهرستان، امری حیاتی برشمرد و ابراز امیدواری کرد: سرایان به زودی به قطب گردشگری استان تبدیل شود.

