۲۰ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۸

تلاقی تاریخ و آموزش؛ برگزاری چهارمین دوره «اردکان‌شناسی»

در راستای معرفی جاذبه‌های گردشگری در میان نسل جوان، چهارمین دوره آموزشی «اردکان‌شناسی» در قالب رویداد «دورهمی نوجوانان مبارز» برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، شامگاه پنج شنبه بیستم فروردین ماه جاری، این دوره آموزشی در قلب بافت تاریخی اردکان با حضور جمعی از علاقه‌مندان و دوستداران حوزه گردشگری برگزار شد.

در این دوره با بهره‌گیری از دانش و راهنمایی‌های تخصصی زهرا قانع اردکانی، شرکت‌کنندگان در سفری میان تاریخ و فرهنگ، با ظرفیت‌های پنهان و آشکار شهر آشنا شدند.

 رویکرد این برنامه «جامع و چندبعدی» بوده است؛ به طوری که علاوه بر تمرکز بر معرفی جاذبه‌های معماری (نظیر مسجد جامع، بازارها، کوچه آشتی‌کنان، ساباط‌ها، آب‌انبارها و گاوچاه)، مباحث مربوط به پوشش‌های گیاهی، صنایع دستی و فرهنگ عامه اردکان نیز مورد توجه قرار گرفت.

 در بخش دیگری از این رویداد، در حالی که روح و فرهنگ اردکان در حال معرفی بود، مظهر سخاوتمندی و همبستگی اجتماعی نیز به چشم می‌آمد؛ بدین گونه که غذای تبرکی توسط بانی اردکانی به یاد گرامیداشت اربعین امام شهید و شهدای جنگ رمضان تهیه و در میان شرکت‌کنندگان و حاضران در موزه فرش اردکان توزیع شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405012201371
ملیحه فخاری
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha