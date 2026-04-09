به گزارش خبرنگار میراث آریا، شامگاه پنج شنبه بیستم فروردین ماه جاری، این دوره آموزشی در قلب بافت تاریخی اردکان با حضور جمعی از علاقهمندان و دوستداران حوزه گردشگری برگزار شد.
در این دوره با بهرهگیری از دانش و راهنماییهای تخصصی زهرا قانع اردکانی، شرکتکنندگان در سفری میان تاریخ و فرهنگ، با ظرفیتهای پنهان و آشکار شهر آشنا شدند.
رویکرد این برنامه «جامع و چندبعدی» بوده است؛ به طوری که علاوه بر تمرکز بر معرفی جاذبههای معماری (نظیر مسجد جامع، بازارها، کوچه آشتیکنان، ساباطها، آبانبارها و گاوچاه)، مباحث مربوط به پوششهای گیاهی، صنایع دستی و فرهنگ عامه اردکان نیز مورد توجه قرار گرفت.
در بخش دیگری از این رویداد، در حالی که روح و فرهنگ اردکان در حال معرفی بود، مظهر سخاوتمندی و همبستگی اجتماعی نیز به چشم میآمد؛ بدین گونه که غذای تبرکی توسط بانی اردکانی به یاد گرامیداشت اربعین امام شهید و شهدای جنگ رمضان تهیه و در میان شرکتکنندگان و حاضران در موزه فرش اردکان توزیع شد.
انتهای پیام/
نظر شما