به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در نخستین برنامه بافت‌گردی خانواده‌های زارچی، شرکت‌کنندگان از آب‌انبار تاریخی، قلعه‌ کنج میدان، آتشکده‌ی زرتشتیان و حمام تاریخی روستا بازدید کردند.

در پایان مراسم نیز خادم یاران رضوی با حضور در مسجد امام رضای غریب و اجرای مولودی‌خوانی، ارادت خود را به ساحت امام مهربانی‌ها ابراز داشتند.

این برنامه به همت انجمن سفیران میراث کویر و با حمایت نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زارچ و دهیاری اله آباد برگزار شد.

هدف از اجرای این طرح، آشنایی شهروندان با تاریخ، فرهنگ و معماری اصیل منطقه و ترویج اهمیت حفاظت از میراث‌فرهنگی است.

این برنامه قرار است به‌صورت هفتگی روزهای دوشنبه و با عنوان دوشنبه‌های میراث مهربانی برای عموم علاقه‌مندان اجرا شود تا گامی مؤثر در پاسداشت بافت تاریخی و تقویت حس تعلق به میراث ارزشمند شهرستان زارچ باشد.

