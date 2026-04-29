۹ اردیبهشت ۱۴۰۵

اجرای نخستین برنامه بافت‌گردی خانواده‌های زارچی در روستای الله‌آباد

نخستین برنامه‌ بافت‌گردی خانواده‌های زارچی امروز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ماه جاری، هم‌زمان با میلاد باسعادت امام رضا (ع)، با حضور خادم یاران رضوی در شهرستان زارچ برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در نخستین برنامه بافت‌گردی خانواده‌های زارچی، شرکت‌کنندگان از آب‌انبار تاریخی، قلعه‌ کنج میدان، آتشکده‌ی زرتشتیان و حمام تاریخی روستا بازدید کردند.

در پایان مراسم نیز خادم یاران رضوی با حضور در مسجد امام رضای غریب و اجرای مولودی‌خوانی، ارادت خود را به ساحت امام مهربانی‌ها ابراز داشتند.

این برنامه به همت انجمن سفیران میراث کویر و با حمایت نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زارچ و دهیاری اله آباد برگزار شد.

هدف از اجرای این طرح، آشنایی شهروندان با تاریخ، فرهنگ و معماری اصیل منطقه و ترویج اهمیت حفاظت از میراث‌فرهنگی است.

این برنامه قرار است به‌صورت هفتگی روزهای دوشنبه و با عنوان دوشنبه‌های میراث مهربانی برای عموم علاقه‌مندان اجرا شود تا گامی مؤثر در پاسداشت بافت تاریخی و تقویت حس تعلق به میراث ارزشمند شهرستان زارچ باشد.

نجمه میثاق یزدی
دبیر مرضیه امیری

