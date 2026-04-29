بهگزارش خبرنگار میراثآریا، در نخستین برنامه بافتگردی خانوادههای زارچی، شرکتکنندگان از آبانبار تاریخی، قلعه کنج میدان، آتشکدهی زرتشتیان و حمام تاریخی روستا بازدید کردند.
در پایان مراسم نیز خادم یاران رضوی با حضور در مسجد امام رضای غریب و اجرای مولودیخوانی، ارادت خود را به ساحت امام مهربانیها ابراز داشتند.
این برنامه به همت انجمن سفیران میراث کویر و با حمایت نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان زارچ و دهیاری اله آباد برگزار شد.
هدف از اجرای این طرح، آشنایی شهروندان با تاریخ، فرهنگ و معماری اصیل منطقه و ترویج اهمیت حفاظت از میراثفرهنگی است.
این برنامه قرار است بهصورت هفتگی روزهای دوشنبه و با عنوان دوشنبههای میراث مهربانی برای عموم علاقهمندان اجرا شود تا گامی مؤثر در پاسداشت بافت تاریخی و تقویت حس تعلق به میراث ارزشمند شهرستان زارچ باشد.
