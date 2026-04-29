به گزارش خبرنگار میراثآریا، در این نشست که با حضور برزین ضرغامی مدیرعامل صندوق توسعه و احیا، محمدرضا علمدار معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری، سید محمد رستگاری مدیرکل میراثفرهنگی استان و جمعی از نمایندگان بخش خصوصی همراه بود، وضعیت فعلی و چالشهای فراروی بهرهبرداری از بناهای تاریخی واگذار شده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
تمرکز بر شناسایی گرههای اجرایی در پروژههای میراثی
محمدرضا بابایی، استاندار یزد در این جلسه با اشاره به اهمیت صیانت از هویت تاریخی استان در کنار رونق گردشگری، بر ضرورت تعامل بیشتر میان دستگاههای متولی و بخش خصوصی برای حل مشکلات موجود تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد که شناسایی دقیق موانع در چنین نشستهایی، مقدمه لازم برای تسهیل سرمایهگذاری در بافتهای تاریخی است.
در ادامه این نشست، وضعیت پنج پروژه شاخص و کلیدی صندوق حفظ و احیا در شهرستانهای یزد، اردکان و اشکذر شامل هتل باغ مشیرالممالک، هتل لاله، مجموعه تاریخی فهادان، مجموعه حجتآباد وزیر و طرح پردیسان اردکان مورد واکاوی قرار گرفت.
هماندیشی برای بهبود فرآیند احیاء و بهرهبرداری
برزین ضرغامی، مدیرعامل صندوق توسعه و احیا نیز در این نشست به بیان دیدگاههای کارشناسی درباره چالشهای حقوقی و زیرساختی این پروژهها پرداخت و با شنیدن دغدغههای نمایندگان بخش خصوصی، بر لزوم همراهی همهجانبه برای پیشبرد اهداف باززنده سازی اماکن تاریخی تأکید کرد.
در این جلسه مقرر شد موضوعات مطرح شده در خصوص این ۵ پروژه، جهت بررسیهای کارشناسی دقیقتر و اتخاذ تدابیر لازم در دستور کار مبادی ذیربط قرار گیرد.
