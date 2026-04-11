نزدیک به ۳۰۰ هزار بازدید از اماکن تاریخی استان فارس در نوروز امسال/ ۱۰۵ هزار مسافر نوروزی در فارس اسکان یافتند

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی پارسایی با بیان این که حافظیه، سعدیه، ارگ کریمخانی، تخت جمشید و پاسارگاد از جمله مراکزی هستند که بیشترین بازدید نوروزی و فروش بلیت در آن‌ها صورت گرفته است، اظهار کرد: بازدید از اماکن تاریخی و فرهنگی به دلیل وقوع جنگ به میزان ۹۶ درصد کاهش یافته و به همین نسبت درآمدهای حاصل از بلیط فروشی نیز کاهش یافته است.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با اشاره به این که میزان کل تردد خودروها در استان فارس دو میلیون و ۹۷ هزار و ۶۵۵ دستگاه در نوروز ۱۴۰۵ ثبت شده است، ادامه داد: این میزان نسبت به سال گذشته ۳۷ درصد کاهش را نشان می دهد.

پارسایی با بیان این که دستگاه های مختلف مسئول در حوزه ستاد خدمات سفر علیرغم خطرات موجود وظایف خود را به شایستگی انجام داده اند، افزود: مجموعه جمعیت هلال احمر علاوه بر خدمات درمانی و دارویی، ۱۵۶ عملیات امدادی، اورژانس ۱۱ هزار و ۳۱۶ ماموریت جاده ای و غیر جاده‌ای و دانشگاه علوم پزشکی خدمات رسانی به دو هزار و ۱۱۹ نفر به صورت بستری و ۷۸۸ نفر به صورت سرپایی در ایام نوروز ۱۴۰۵ را انجام داده اند.

او با اعلام این که در نوروز ۱۴۰۵، هفت هزار و ۱۸۲ بازدید از واحدهای صنفی توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت انجام شده است، افزود: همچنین به منظور رعایت حقوق مردم و حفظ کیفیت خدمات در ایام نوروز، یک هزار و ۴۵۶ بازدید از مراکز تاسیسات خدمات گردشگری در ایام نوروز ۱۴۰۵ صورت گرفته است؛ بر این اساس ۶۷ مورد تشویق، ۱۸ مورد تذکر و اخطار کتبی و دو مورد تعطیلی یا تعلیق واحد خدماتی انجام شده است.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس ادامه داد: مجموع اقامت ثبت شده در نوروز ۱۴۰۵ در اقامتگاه های رسمی و غیررسمی استان فارس، ۱۰۵ هزار و ۴۷۴ نفر بوده است که در هتل ها، اقامتگاه های سیتی، بوم‌گردی‌ها، مهمان پذیرها، مدارس، کمپ های شهرداری، حسینیه ها، زائرسراها و ... اسکان یافته اند.

پارسایی با بیان این که اماکن تاریخی و فرهنگی و گردشگری این استان در ایام نوروز ۱۴۰۵ باز بوده و با دستورات استاندار، پذیرای مسافران نوروزی بوده اند، افزود: با وجود برقراری شرایط ویژه جنگی، تلاش کردیم با فعالیت اماکن تاریخی و فرهنگی، نقش موثری در تقویت روحیه مردم و افزایش تاب آوری اجتماعی ایفا کنیم.

او با اشاره به فضاسازی گذر حافظیه متناسب با اعیاد و همچنین شرایط جنگ تحمیلی بر کشور، اظهار کرد: بیش از ۷۰ غرفه در قالب پنج بازارچه به منظور ارائه خدمات به مسافران نوروزی و عرضه محصولات صنایع دستی در شهرستان های مختلف استان فارس برپا شد.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس به سپر آبی برای محافظت از آثار تاریخی و میراثی استان فارس در شرایط تهاجم نظامی دشمنان اشاره کرد و گفت:پارسایی به حضور مستمر و محسوس پلیس راهور استان فارس در جاده‌های استان به منظور ایجاد آرامش برای خانواده ها و افزایش امنیت سفر اشاره کرد و گفت: کارکنان راهداری استان فارس نیز در نوروز ۱۴۰۵ با حضور موثر خود ایمنی جاده ها در شرایط بارندگی و وقوع سیل در بعضی شهرستان های استان را مدیریت کردند.

