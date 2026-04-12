مجازات جایگزین حبس برای حفاران غیرمجاز در لرستان/ ساخت تابلوهای معرفی آثار باستانی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، در راستای رویکرد حمایتی از میراث‌فرهنگی و با همکاری مؤثر رئیس کل دادگستری استان لرستان و دادگاه شهرستان معمولان، چهار متهم که در زمینه حفاری غیرمجاز در استان فعالیت داشتند، با حکمی جایگزین مجازات حبس مواجه شدند.

عطا حسن‌پور، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان گفت: این متهمان در بخشی از حکم خود مکلف شده‌اند به ساخت هر کدام پنج تابلوی معرفی آثار باستانی استان را تهیه کنند.

او افزود: این تابلوها صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی نخواهند داشت، بلکه شامل هشدارهای لازم در خصوص ضرورت حفاظت از میراث غنی فرهنگی و پرهیز از هرگونه تعرض به این آثار ارزشمند نیز خواهند بود.

این اقدام که با هدف ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری در قبال میراث ملی و همچنین کاهش ورودی زندان‌ها انجام شده است، نشان‌دهنده رویکرد خلاقانه دستگاه قضایی در کنار سازمان میراث فرهنگی برای حفاظت از آثار تاریخی است. انتظار می‌رود این تابلوها نقش مؤثری در افزایش آگاهی عمومی و جلب مشارکت هموطنان در حفاظت از گنجینه‌های باستانی ایفا کنند.

در پایان، عطا حسن‌پور، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان، از همکاری و مساعدت ارزشمند رئیس کل دادگستری لرستان و رئیس دادگاه شهرستان معمولان در اجرای این حکم قدردانی و تشکر کرد.

انتهای پیام/