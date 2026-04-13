نخستین رویداد «سینما گردشگری» در خراسان جنوبی برگزار شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد عرب روز یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۵، با اعلام این خبر گفت: این رویداد با هدف ارتقای دانش تخصصی فعالان گردشگری، کشف سوژه‌های بکر منطقه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه در معرفی میراث‌فرهنگی و طبیعی استان طراحی و اجرا شده است.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع خراسان جنوبی افزود: نخستین جلسه از این سلسله نشست‌ها، در اتاق سینمای خانه خلاق پردیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی و با مشارکت انجمن حرفه‌ای راهنمایان گردشگری برگزار شد و بیش از ۲۰ نفر از فعالان و راهنمایان گردشگری در آن حضور یافتند.

او با اشاره به اینکه ایده برگزاری رویداد «سینما گردشگری» از دل گفتگوها و دغدغه‌های مشترک فعالان این حوزه شکل گرفته است، گفت: این رویداد تلاش می‌کند به یک محفل منظم و پویا برای یادگیری، گفتگو و بررسی الگوهای موفق گردشگری از طریق نمایش و تحلیل فیلم‌های مستند تبدیل شود.

عرب درباره محتوای نخستین نشست توضیح داد: در بخش نخست برنامه، مستند چنشتی‌ها به نمایش درآمد؛ مستندی مردم‌نگارانه که آیین‌ها، رسوم و ویژگی‌های فرهنگی روستای چنشت، به‌ویژه مراسم سنتی عروسی را روایت می‌کند. پس از نمایش این اثر، محسن الهامیان با ارائه تحلیل‌های تکمیلی، ظرفیت‌های مردم‌شناسی و گردشگری این روستا را برای حاضران تبیین کرد.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع خراسان جنوبی افزود: در بخش دوم نیز مستند لاخ‌مزار با محوریت روستای کوچ نهارجان و سنگ‌نگاره ارزشمند لاخ‌مزار اکران شد. جواد سیروسی در ادامه ضمن تشریح جایگاه تاریخی این سنگ‌نگاره‌ها، بر اهمیت حفاظت، معرفی و بهره‌برداری گردشگری صحیح از این میراث کم‌نظیر تأکید کرد. این بخش با همراهی و استقبال قابل توجه شرکت‌کنندگان همراه بود.

دستاوردهای نخستین نشست

عرب، خروجی‌های این رویداد را مثبت و امیدبخش ارزیابی کرد و گفت: برگزاری رسمی سلسله رویدادهای آموزشی ـ تحلیلی سینما گردشگری، مشارکت فعال راهنمایان، تحلیل ظرفیت‌های مردم‌شناسی چنشت و همچنین بررسی پتانسیل‌های گردشگری روستای کوچ و سنگ‌نگاره‌های لاخ‌مزار از مهم‌ترین دستاوردهای این نشست بود. علاوه بر این، فضایی مفید برای هم‌افزایی، تبادل نظر و شکل‌گیری ایده‌های تازه میان فعالان گردشگری ایجاد شد.

او درباره برنامه‌های آتی این ابتکار فرهنگی ـ آموزشی گفت: استقبال چشمگیر از نخستین جلسه نشان می‌دهد که جامعه گردشگری استان نیاز جدی به بسترهای آموزشی خلاقانه و تخصصی دارد. بر همین اساس برنامه‌ریزی کرده‌ایم که رویداد سینما گردشگری به‌صورت هفتگی و در روزهای دوشنبه ساعت ۲۰ برگزار شود. تلاش ما بر این است که با انتخاب مستندها و سوژه‌های متنوع، مسیر توسعه هوشمندانه گردشگری در استان را هموارتر کنیم.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع استان در پایان ابراز امیدواری : این رویداد بتواند با استمرار و گسترش خود، زمینه شناسایی ظرفیت‌های جدید، توانمندسازی فعالان گردشگری و معرفی شایسته داشته‌های فرهنگی و طبیعی خراسان جنوبی را فراهم آورد.

