بهگزارش میراثآریا، علی صالحی بیان کرد: این مسافران در اقامتگاههای بومگردی، مهمانپذیرها، مجتمع گردشگری آبگرم لوت، زائرسراها، کمپهای موقت و همچنین اسکان در فضاهای در اختیار آموزش و پرورش پذیرش شدند.
مسئول میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خوسف در ادامه به آمار بازدید از جاذبههای شهرستان اشاره کرد و گفت: در این مدت، بیش از ۱۰۰هزار بازدید از آثار تاریخی، فرهنگی، طبیعی، مذهبی و عشایری شهرستان خوسف انجام گرفت که بافت تاریخی خوسف، آرامگاه ابن حسام، دریاچه طبیعی گواب، دق و کویر اکبرآباد و مزار شاه سلیمان علی بیشترین بازدیدها را به خود اختصاص دادند.
او با بیان اینکه شهرستان خوسف ۱۰۷ اثر تاریخی، طبیعی و معنوی ثبت ملی دارد، گفت: این شهرستان دارای پنج بافت تاریخی ثبت ملی است و دو شهر و روستای ملی در حوزه صنایعدستی، شامل شهر ملی، مَلهبافی خوسف و شهر ملی گوهرسنگ خور، به این منطقه شهرت بخشیدهاند.
صالحی افزود: توسعه و تقویت امکانات اقامتی و معرفی جاذبههای فرهنگی و تاریخی، زمینهساز افزایش رضایتمندی گردشگران و رونق فعالیتهای مرتبط با گردشگری در شهرستان است.
مسئول میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع شهرستان خوسف حضور پررنگ مسافران نوروزی و استقبال از جاذبههای شهرستان را نشان دهنده ظرفیتهای بالقوه خوسف در حوزه گردشگری دانست و افزود: برنامهریزیهای لازم برای تداوم این روند در مناسبتهای پیشرو نیز در دستور کار قرار دارد.
