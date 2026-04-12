به گزارش خبرنگار میراث آریا، احمد دیناری گفت: این گردهمایی که با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد، شاهد حضور نماینده ولیفقیه و امامجمعه بجنورد، معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان شمالی، فرماندار بجنورد، مدیرکل میراثفرهنگی استان، مدیران استانی، فعالان گردشگری و صنایعدستی و بخش خصوصی بود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی در حاشیه این تجمع بیان کرد: حضور کارکنان این مجموعه در کنار مردم در یکی از میادین اصلی شهر، نشاندهنده عمق پیوند این نهاد با جامعه و همراهی آن با دغدغهها و رویدادهای اجتماعی استان است.
دیناری با تأکید بر اهمیت مشارکت اجتماعی دستگاههای فرهنگی، حضور کارکنان را گامی مهم در راستای تقویت ارتباط نزدیکتر میان مجموعه میراثفرهنگی و جامعه دانست.
او افزود: حضور ما در کنار مردم، بیانگر این است که جامعه فرهنگی و میراثی استان، خود را بخشی جداییناپذیر از بدنه مردم میداند و در کنار آنان، حامی منافع و ارزشهای مشترک است.
این مقام مسئول همچنین بر لزوم تقویت روحیه همکاری و همراهی در میان کارکنان و همچنین با عموم مردم تأکید کرد و اینگونه اقدامات را در راستای اعتلای فرهنگ عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی مؤثر دانست.
در پایان این گردهمایی، مدیرکل میراثفرهنگی از همراهی و حضور بهموقع کارکنان قدردانی و ابراز امیدواری کرد که استمرار این نوع مشارکتهای اجتماعی، به یکی از رویکردهای اصلی و دائمی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تبدیل شود. این حضور، بازتابی از تعهد این ادارهکل به مسئولیتهای اجتماعی و تلاش برای ایجاد وفاق و همدلی در سطح جامعه خراسان شمالی بود.
انتهای پیام/
نظر شما