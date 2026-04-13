به گزارش خبرنگار میراث آریا، پس از شهادت شهید سیدمرتضی آوینی در بیستم فروردین سال ۱۳۷۲، با پیشنهاد جمعی از شاعران، نویسندگان و هنرمندان حوزه هنری به رهبر معظم انقلاب، ۲۰ فروردین را به نام «روز هنر انقلاب اسلامی» نامگذاری شد.
به همین مناسبت هر سال از ۲۰ تا ۲۷ فروردین، هفته هنر انقلاب اسلامی در سراسر کشور برگزار میشود و در این ایام با برگزاری برنامههای مختلف فرهنگی و هنری، چهره برتر هنر انقلاب در سطح کشور و استانها معرفی میشود.
این رویداد در سالهای اخیر به یکی از برنامههای شناختهشده حوزه فرهنگ و هنر تبدیل شده است. هفته هنر انقلاب اسلامی بستری برای معرفی هنرمندان فعال در حوزه هنر انقلاب و همچنین فرصتی برای توجه به جریانهای هنری متعهد در جامعه محسوب میشود.
در انتخاب چهره سال هنر انقلاب شاخصهایی همچون سوابق هنری فرد، میزان اثرگذاری و مخاطب آثار، نقش هنرمند در معرفی هنر انقلاب، فعالیت در حوزه آموزش نسل جوان، تولید آثار جریانساز فرهنگی و همچنین کسب موفقیت در جشنوارههای ملی و بینالمللی مورد توجه قرار میگیرد.
برای معرفی چهره برتر استان، مجموعه فعالیتهای فرد در سالهای مختلف بررسی میشود و بر اساس آییننامه، معرفی یک هنرمند به عنوان چهره هنر انقلاب در یک سال، مانعی برای انتخاب مجدد او در سالهای بعد نخواهد بود.
یکی از ویژگیهای مهم هفته هنر انقلاب در سالهای اخیر این است که این رویداد صرفاً به معرفی یک برگزیده در یک شب محدود نمیشود، بلکه به عنوان نقطه آغاز مجموعهای از فعالیتهای هنری و فرهنگی برای هنرمندان منتخب در طول سال تلقی میشود.
به عنوان نمونه در سالهای گذشته، پس از معرفی چهره هنر انقلاب، برنامههایی همچون برگزاری نمایشگاهها، چاپ کتاب و اجرای رویدادهای مختلف هنری در سطح استانها با حضور این هنرمندان برگزار شده است.
با توجه به حمله اخیر آمریکایی ـ صهیونیستی به ایران، برنامههای هفته هنر انقلاب در خوزستان امسال رنگ و بوی مقاومت، ایستادگی و بازتاب هنری این حوادث را خواهد داشت و هنرمندان استان تلاش خواهند کرد با زبان هنر، روایتگر روح مقاومت و اقتدار ملت ایران باشند.
امسال نیز همزمان با سراسر کشور، برنامههای متنوعی در استان خوزستان برگزار خواهد شد که شامل نشستهای تخصصی، رونمایی آثار هنری، دیدار با خانوادههای شهدای جنگ رمضان و معرفی چهره برتر هنر انقلاب استان است.
