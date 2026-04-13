به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری گفت: با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۵ تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» از سوی مقام معظم رهبری، برنامه‌های حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل بر مبنای شعار سال تدوین می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: بر این اساس مبنای تدوین برنامه‌ها در چند بخش، از جمله اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری، ارتقا سطح کیفی مراکز اقامتی و تاسیسات گردشگری و اجرای تفاهم‌نامه‌های منعقده به ویژه در همایش سرمایه‌گذاری سال گذشته مد نظر خواهد بود.

او تاکید کرد: اجرای طرح‌های جدید و مبتکرانه در حوزه گردشگری به منظور جذب سلایق مختلف، حمایت از کسب و کارهای گردشگری و توجه ویژه به دو موضوع گردشگری سلامت و عرضه صنایع‌دستی از دیگر مواردی است که مبنای تدوین برنامه‌ها در حوزه اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرد.

جباری ادامه داد: در حال حاضر معاونت‌ها و بخش‌های مختلف اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل در حال تهیه برنامه‌های خود مبتنی بر شعار سال هستند تا در ادامه برنامه جامع این اداره کل تدوین شود.

