۲۴ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۳

استانداردسازی تورهای گردشگری با برگزاری فم‌تور تخصصی در خراسان جنوبی

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، بر اهمیت برگزاری رویدادهای آموزشی و میدانی برای راهنمایان گردشگری استان تأکید کرد و از برگزاری موفقیت‌آمیز یک فم‌تور تخصصی در مسیر جاذبه‌های طبیعی و تاریخی، از تالاب کجی تا قلعه فورگ و درخت چنار دوشنگان خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد عرب با اشاره به اینکه این فم‌تور با همکاری انجمن حرفه‌ای راهنمایان گردشگری استان در روز جمعه ۲۱ فروردین ۱۴۰۵ برگزار شد، اظهار کرد: این برنامه با حضور بیش از ۳۰ نفر از راهنمایان، فعالان و علاقه‌مندان حوزه گردشگری، با هدف ارتقای دانش تخصصی و میدانی تورلیدرهای استان و همچنین معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده منطقه، طراحی و اجرا شد.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: این رویداد یک‌روزه، تلفیقی موفق از طبیعت‌گردی، تاریخ‌شناسی و بوم‌گردی بود که در آن، شرکت‌کنندگان با جاذبه‌های شاخصی چون تالاب کجی نهبندان، قلعه تاریخی فورگ و درخت کهنسال دوشنگان آشنا شدند.

او در خصوص جزئیات این برنامه عنوان کرد: در تالاب کجی، توضیحات علمی پیرامون اکوسیستم منطقه و علت پدیده‌های طبیعی آن ارائه شد و مهم‌تر از آن، در راستای ترویج «گردشگری مسئولانه»، فرصتی برای خرید مستقیم محصولات و صنایع‌دستی از بومیان فراهم شد که این امر گامی مؤثر در جهت حمایت از اقتصاد جوامع محلی است.

عرب ادامه داد: بازدید از قلعه باشکوه فورگ، به ویژه با توضیحات ارزشمند راهنمای محلی که به عنوان «کتاب زنده فورگ» شناخته می‌شود، عمق تاریخی سفر را افزایش داد و شرکت‌کنندگان با نبوغ معماری گذشتگان آشنا شدند.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی همچنین به بخش‌های تفریحی و تمرین کار تیمی در این فم‌تور اشاره کرد و گفت: برگزاری بازی‌های گروهی، ضمن ایجاد نشاط، روحیه همکاری و شبکه‌سازی را در میان راهنمایان تقویت کرد. صرف غذای محلی «قروت و بادمجان» در یک خانه باغ روستایی نیز بخشی از تجربه‌گرایی در این رویداد بود.

عرب، با بیان اینکه این‌گونه فم‌تورها نقش کلیدی در استانداردسازی و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری در استان ایفا می‌کنند، خاطرنشان کرد: این اداره‌کل، حمایت از برگزاری مستمر این برنامه‌های آموزشی را در دستور کار خود دارد تا راهنمایان بتوانند با دانش به‌روز و تسلط کامل بر جاذبه‌ها، تجربه‌ای خاطره‌انگیز و درخور شأن برای گردشگران رقم بزنند و ظرفیت‌های گردشگری استان به بهترین نحو معرفی شود.

کد خبر 1405012401456
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

