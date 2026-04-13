بهگزارش خبرنگار میراثآریا، محمد عرب با اشاره به اینکه این فمتور با همکاری انجمن حرفهای راهنمایان گردشگری استان در روز جمعه ۲۱ فروردین ۱۴۰۵ برگزار شد، اظهار کرد: این برنامه با حضور بیش از ۳۰ نفر از راهنمایان، فعالان و علاقهمندان حوزه گردشگری، با هدف ارتقای دانش تخصصی و میدانی تورلیدرهای استان و همچنین معرفی ظرفیتهای کمتر شناختهشده منطقه، طراحی و اجرا شد.
معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی افزود: این رویداد یکروزه، تلفیقی موفق از طبیعتگردی، تاریخشناسی و بومگردی بود که در آن، شرکتکنندگان با جاذبههای شاخصی چون تالاب کجی نهبندان، قلعه تاریخی فورگ و درخت کهنسال دوشنگان آشنا شدند.
او در خصوص جزئیات این برنامه عنوان کرد: در تالاب کجی، توضیحات علمی پیرامون اکوسیستم منطقه و علت پدیدههای طبیعی آن ارائه شد و مهمتر از آن، در راستای ترویج «گردشگری مسئولانه»، فرصتی برای خرید مستقیم محصولات و صنایعدستی از بومیان فراهم شد که این امر گامی مؤثر در جهت حمایت از اقتصاد جوامع محلی است.
عرب ادامه داد: بازدید از قلعه باشکوه فورگ، به ویژه با توضیحات ارزشمند راهنمای محلی که به عنوان «کتاب زنده فورگ» شناخته میشود، عمق تاریخی سفر را افزایش داد و شرکتکنندگان با نبوغ معماری گذشتگان آشنا شدند.
معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی همچنین به بخشهای تفریحی و تمرین کار تیمی در این فمتور اشاره کرد و گفت: برگزاری بازیهای گروهی، ضمن ایجاد نشاط، روحیه همکاری و شبکهسازی را در میان راهنمایان تقویت کرد. صرف غذای محلی «قروت و بادمجان» در یک خانه باغ روستایی نیز بخشی از تجربهگرایی در این رویداد بود.
عرب، با بیان اینکه اینگونه فمتورها نقش کلیدی در استانداردسازی و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری در استان ایفا میکنند، خاطرنشان کرد: این ادارهکل، حمایت از برگزاری مستمر این برنامههای آموزشی را در دستور کار خود دارد تا راهنمایان بتوانند با دانش بهروز و تسلط کامل بر جاذبهها، تجربهای خاطرهانگیز و درخور شأن برای گردشگران رقم بزنند و ظرفیتهای گردشگری استان به بهترین نحو معرفی شود.
