انهدام و کشف و ضبط تجهیزات تیم حفاری غیرمجاز در اندیمشک

به گزارش میراث آریا، پس از دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر فعالیت افراد سودجو در زمینه حفاری غیرمجاز بلافاصله موضوع در دستور کار قرار گرفت.
سپس با دستور رییس دادگاه بخش الوار و اعزام نیروی انتظامی به محل، فعالیتهای غیرقانونی این افراد رصد و ادوات حفاری آنها در این منطقه صعبالعبور جابجا شد.
علاوه بر کشف و ضبط ادوات سنگین حفاری، با این تیم سودجو که منجر به تعرض و تخریب آثار تاریخی شده است برخورد قاطع خواهد شد. اقدام این افراد که با هدف یافتن اشیای تاریخی صورت گرفت خساراتی را به سازههای باستانی منطقه وارد آورده است.
از شهروندان درخواست میشود تا در صورت مشاهده هر گونه فعالیت مشکوک یا حفاری غیرمجاز در مناطق تاریخی مراتب را بلافاصله به اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان گزارش دهند تا با قاطعیت با متخلفان برخورد شود.
