۲۴ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۱

حملات اخیر چه میزان به میراث خوزستان آسیب زد؟

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان از آسیب‌دیدگی تعدادی از بناها و محوطه‌های ثبت‌ملی دفاع‌مقدس و نیز موزه‌های تاریخی این استان در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونی به ایران خبر داد.

محمد جوروند در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا اظهار کرد: در جریان تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران که از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ آغاز و تا بامداد ۱۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ ادامه داشت، در مجموع حدود ۱۳۲ بنای تاریخی و اثر فرهنگی در کشور دچار آسیب شد که در این میان، یک بنای تاریخی ثبت‌ملی، یک موزه و ۱۱ اثر ثبت‌ملی دفاع‌مقدس در استان خوزستان آسیب و خسارت دیده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان افزود: براساس آخرین پیگیری‌ها، در خوزستان ۱۱ اثر ثبت‌شده در فهرست آثار ملی دفاع‌مقدس هدف حملات موشکی و بمباران قرار گرفته‌اند؛ آثاری که برخی از آن‌ها افزون بر کارکرد دفاع‌مقدسی، دارای ارزش‌های تاریخی و معماری شاخص نیز هستند.

او گفت: تاکنون امکان بازدید و ارزیابی دقیق خسارت برای کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی فراهم نشده است، اما گزارش‌های اولیه حاکی از وارد آمدن آسیب به این آثار است.

جوروند ادامه داد: محوطه یادمان شلمچه، میشداغ و تپه‌های الله‌اکبر در محوطه باستانی هویزه، ساختمان گلف اهواز، یادمان شهیدتندگویان آبادان، و موزه بیمارستان صحرایی شهید مخبری در شوش و... از جمله آثار و بناهایی هستند که در این حملات دچار خسارت شده‌اند.

او تصریح کرد: علاوه بر آثار دفاع‌مقدس یادشده، موزه راه‌آهن اندیمشک که در محور اثر ثبت‌جهانی راه‌آهن سراسری ایران قرار دارد و همچنین موزه مردم‌شناسی دزفول (حمام کرناسیون) مربوط به دوره قاجار و ثبت‌شده در فهرست آثار ملی تاریخی نیز بر اثر امواج ناشی از حملات موشکی آسیب دیده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان خاطرنشان کرد: بخش عمده خسارات وارده به این دو موزه شامل ایجاد تَرَک در ستون‌ها، طاق‌ها و تزئینات گچی بوده است و بررسی‌های تخصصی برای برآورد میزان دقیق آسیب و برنامه‌ریزی برای مرمت، به‌زودی انجام خواهد شد.

سیدجواد خراسانی
دبیر مریم قربانی‌نیا

