به گزارش خبرنگار میراثآریا نادر زینالی با اشاره به سیاستهای کلان دولت چهاردهم در حوزه مردمیسازی امور اظهار کرد: یکی از رویکردهای اساسی و راهبردی دولت در دوره جدید، حرکت به سمت حکمرانی مردمی و افزایش نقش مردم در اداره امور کشور است؛ موضوعی که بهصورت ویژه در وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان البرز افزود: در همین راستا و با تأکیدات وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، از ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم، موضوع مردمیسازی فعالیتها بهعنوان یک مأموریت جدی و غیر قابل اجتناب در دستور کار قرار گرفت و تلاش شد تمامی سیاستها و برنامهریزیها بر محور مشارکت مردم بازتعریف شود.
او با بیان اینکه این رویکرد در قالب بخشنامهها و دستورالعملهای اجرایی به استانها ابلاغ شده است، تصریح کرد: هدف اصلی از این اقدامات، فراهمسازی زمینه حضور فعالتر مردم، تشکلها و بخش خصوصی در فرآیندهای اجرایی، خدماتی و حتی بخشی از تصمیمسازیها در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است.
زینالی ادامه داد: بر این اساس، ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان البرز نیز تلاش کرده است تا در چارچوب سیاستهای ابلاغی وزارتخانه، مسیر برونسپاری فعالیتها را بهصورت جدی دنبال کند؛ بهگونهای که نقش دولت بیش از آنکه اجرایی باشد، به سمت سیاستگذاری، هدایت و نظارت حرکت کند و اجرای بخش قابل توجهی از امور به مردم و فعالان بخش خصوصی سپرده شود.
این مسئول با تأکید بر اینکه این تغییر رویکرد نیازمند بازنگری در شیوههای مدیریتی است، گفت: در ماههای اخیر جلسات متعدد شورای مدیران در استان برگزار شده و تلاش شده است تا ساختار تصمیمگیری در ادارهکل بر پایه مشارکت و همافزایی شکل بگیرد. خوشبختانه در دولت چهاردهم، میزان تفویض اختیار از سوی وزارتخانه به استانها در مقایسه با سالهای گذشته بیسابقه بوده و این موضوع موجب تسریع در روند تصمیمگیری و اجرای طرحها شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان البرز افزود: این سطح از تفویض اختیار، که با حمایت و نگاه راهبردی وزیر محترم صورت گرفته، فضای جدیدی را در مدیریت استانی ایجاد کرده و به دستگاههای اجرایی این امکان را داده است تا با انعطاف بیشتر و متناسب با شرایط محلی، برنامهها را پیش ببرند.
او با اشاره به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه این حوزه تصریح کرد: یکی از اقدامات مهم و تحولآفرین در ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان البرز، استفاده از ظرفیت واقعی بخش خصوصی در فرآیندهای مشورتی و تصمیمسازی بوده است؛ بهگونهای که برای نخستینبار نمایندگان بخش خصوصی بهعنوان مشاور مدیرکل انتخاب شدهاند.
زینالی افزود: همچنین تمامی تشکلها و انجمنهای تخصصی مرتبط با حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، نمایندگان خود را در جلسات رسمی ادارهکل دارند و این افراد بهصورت مستقیم در مباحث کارشناسی، ارائه راهکارها و تدوین برنامهها نقشآفرینی میکنند. این موضوع باعث شده است که تصمیمها صرفاً در سطح اداری اتخاذ نشود، بلکه با اتکا به خرد جمعی و تجربه فعالان میدانی شکل گیرد.
مدیرکل میراثفرهنگی استان البرز با بیان اینکه این مدل مدیریتی به ارتقای کیفیت تصمیمات منجر شده است، گفت: حضور بخش خصوصی در کنار بدنه کارشناسی دولت، موجب شده است که مسائل از زوایای مختلف بررسی شود و راهکارهای عملیاتیتر و دقیقتری برای حل چالشها ارائه شود. این همافزایی در نهایت به بهبود عملکرد مجموعه و افزایش رضایت ذینفعان منجر خواهد شد.
او ادامه داد: نگاه ما در ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان البرز این است که دولت نقش تسهیلگر و سیاستگذار داشته باشد و میدان عمل بیش از پیش به مردم، سرمایهگذاران و فعالان بخش خصوصی واگذار شود. در همین راستا تلاش شده است فرآیندها تا حد امکان سادهسازی و مسیرهای مشارکت عمومی هموار شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان البرز در پایان خاطرنشان کرد: تجربه ماههای اخیر نشان داده است که هر میزان مشارکت مردم و بخش خصوصی در امور افزایش یابد، کیفیت تصمیمگیریها و سرعت اجرای پروژهها نیز به همان نسبت ارتقا پیدا میکند. بر همین اساس، مسیر مردمیسازی و تفویض اختیار با جدیت ادامه خواهد یافت و این رویکرد بهعنوان یکی از محورهای اصلی توسعه در استان البرز دنبال میشود.
