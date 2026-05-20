به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی، روز سه‌شنبه، ۲۹ اردیبهشت ماه در جریان سفر به شهرستان اشتهارد، مجموعه‌ای از برنامه‌ها شامل دیدار مردمی، نشست با فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی، جلسه با فرماندار شهرستان و بازدید میدانی از جاذبه‌های گردشگری و میراثی از جمله دست‌کندهای اشتهارد را در دستور کار قرار داد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در تشریح جزئیات این سفر اظهار کرد: این سفر با هدف بررسی میدانی ظرفیت‌ها، شنیدن مستقیم مطالبات فعالان حوزه گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین پیگیری پروژه‌های زیرساختی شهرستان انجام شد.

زینالی در توضیح دیدار مردمی خود در شهرستان اشتهارد گفت: در این نشست، جمعی از شهروندان، فعالان گردشگری، هنرمندان صنایع‌دستی و سرمایه‌گذاران محلی حضور داشتند و مسائل و مشکلات خود را به‌صورت مستقیم مطرح کردند.

او افزود: موضوعاتی از جمله روند صدور مجوزها، مشکلات سرمایه‌گذاری، مسائل مرتبط با تسهیلات بانکی، کمبود زیرساخت‌های گردشگری و نیاز به حمایت‌های اجرایی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این دیدار بود.

مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز ادامه داد: بخش قابل توجهی از این درخواست‌ها در همان جلسه مورد بررسی اولیه قرار گرفت و مواردی که در سطح اداره‌کل قابل حل بود به معاونت‌های مربوط ارجاع داده شد تا روند رسیدگی تسریع شود.

این مسئول با تاکید براینکه رویکرد ما در برگزاری دیدارهای مردمی، ایجاد مسیر عملی برای حل مسائل فعالان این حوزه است، گفت: تجربه این دیدارها نشان می‌دهد که گفت‌وگوی مستقیم میان مردم و مدیران می‌تواند بسیاری از گره‌های اداری را باز کرده و روند تصمیم‌گیری را واقع‌بینانه‌تر کند.

نشست با اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی

او در ادامه با اشاره به نشست خود با فعالان رسانه‌ای و کنشگران فضای مجازی اشتهارد، اظهار کرد: رسانه‌ها نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده شهرستان‌ها دارند و بدون حضور فعال رسانه‌ای، بخش مهمی از ظرفیت‌های گردشگری بالفعل نخواهد شد.

زینالی افزود: اشتهارد دارای ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه گردشگری است که تاکنون به‌طور کامل معرفی نشده و نیازمند روایت‌سازی رسانه‌ای دقیق و مستمر است. در این نشست تأکید شد که تولید محتوای حرفه‌ای و مستمر درباره جاذبه‌های گردشگری شهرستان می‌تواند زمینه جذب گردشگران داخلی و حتی سرمایه‌گذاران را فراهم کند.

جلسه با فرماندار اشتهارد و بررسی پروژه‌های زیرساختی

مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در بخش دیگری از صحبت‌هایش به برگزاری جلسه با محمدصادق کمالی، فرماندار اشتهارد اشاره کرد و گفت: در این جلسه موضوعات مرتبط با توسعه گردشگری شهرستان، به‌ویژه تقویت گردشگری مذهبی و ایجاد زیرساخت‌های اداری مورد بررسی قرار گرفت.

او افزود: یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده، درخواست اختصاص ۲هزار متر زمین برای احداث ساختمان اداری میراث‌ فرهنگی شهرستان بود. در این چارچوب مقرر شد با همکاری شهرداری یا فرمانداری، زمین مناسب برای این پروژه تأمین شود تا امکان احداث آن با حمایت اعتباری وزارت میراث‌ فرهنگی فراهم شود.

زینالی ادامه داد: در نظر داریم در این مجموعه علاوه بر بخش اداری، فضای آموزشی صنایع‌دستی نیز ایجاد شود تا امکان آموزش، توانمندسازی و حمایت از هنرمندان محلی فراهم شود. ایجاد این زیرساخت می‌تواند نقش مهمی در تقویت حضور اداره‌کل در شهرستان و تسهیل ارائه خدمات به فعالان حوزه میراث فرهنگی و گردشگری داشته باشد.

بازدید از دست‌کندهای اشتهارد

زینالی در تشریح بازدید میدانی از دست‌کندهای اشتهارد نیز گفت: این مجموعه در قالب اقامتگاه یکی از پروژه‌های منحصربه‌فرد گردشگری استان البرز است که در فضایی حدود پنج هکتار و با رویکرد حفظ کامل طبیعت در حال اجراست.

او افزود: ویژگی مهم این پروژه آن است که در فرآیند اجرا هیچ‌گونه تخریب جدی در پوشش گیاهی یا ساختار طبیعی منطقه صورت نگرفته و تلاش شده تا معماری گردشگری با کمترین مداخله در طبیعت شکل گیرد. این مجموعه با کاربری اقامتی و گردشگری طراحی شده و می‌تواند تجربه‌ای متفاوت از گردشگری ماجراجویانه و طبیعی را برای بازدیدکنندگان فراهم کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود فاز اول این پروژه تا پایان خردادماه به بهره‌برداری برسد و پس از آن به یکی از جاذبه‌های شاخص گردشگری استان البرز تبدیل شود.

زینالی در پایان تأکید کرد: اشتهارد با توجه به ظرفیت‌های متنوع خود، در صورت تکمیل زیرساخت‌ها و معرفی مناسب می‌تواند به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور تبدیل شود و اداره‌کل میراث‌ فرهنگی استان این موضوع را به‌صورت جدی در دستور کار قرار داده است.

