به گزارش خبرنگار میراث آریا، همزمان با آغاز هفته میراث فرهنگی و در ادامه برنامههای مرتبط با گرامیداشت روز جهانی موزهها، روز سهشنبه، ۲۹ اردیبهشت ماه عملیات پاکسازی و ساماندهی حمام تاریخی مصباح با حضور همکاران معاونت میراث فرهنگی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز انجام شد؛ اقدامی که با هدف توجه دوباره به وضعیت این بنای تاریخی، حفاظت از فضای میراثی و ارتقای شرایط نگهداری آن صورت گرفت.
شهباز محمودی در حاشیه اجرای این برنامه با اشاره به اهمیت حفاظت مستمر از بناهای تاریخی اظهارکرد: بسیاری از مردم زمانی که از میراث فرهنگی صحبت میشود، تنها به مرمت یا ثبت آثار تاریخی فکر میکنند، در حالیکه حفاظت از میراث فرهنگی، مجموعهای از اقدامات مستمر و پیوسته را شامل میشود؛ از پاکسازی و نگهداری گرفته تا احیا، معرفی و ایجاد حس تعلق عمومی نسبت به این آثار.
معاون میراث ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، افزود: بناهای تاریخی بخشی از حافظه جمعی و هویت فرهنگی جامعهاند. هر بنای تاریخی روایتگر بخشی از شیوه زندگی، معماری، روابط اجتماعی و فرهنگ نسلهای گذشته است و اگر این آثار مورد غفلت قرار گیرند، بخشی از حافظه تاریخی جامعه نیز بهتدریج از بین خواهد رفت.
او ادامه داد: حمام تاریخی مصباح نیز از جمله بناهایی است که علاوه بر ارزش معماری، دارای اهمیت فرهنگی و اجتماعی است. در گذشته بخشی از تعاملات اجتماعی، فرهنگ عمومی و زیست روزمره مردم در حمامها شکل میگرفت و به همین دلیل، حفظ این فضاها بهمعنای حفظ بخشی از تاریخ اجتماعی شهرهاست.
این مسئول در ادامه با اشاره به آغاز هفته میراث فرهنگی گفت: این هفته فرصت مناسبی است تا موضوع حفاظت از میراث فرهنگی بیش از گذشته مورد توجه افکار عمومی قرار گیرد. جامعهای که نسبت به تاریخ و میراث خود بیتفاوت شود، بهتدریج بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی خود را از دست خواهد داد.
محمودی تصریح کرد: در سالهای اخیر تلاش شده موضوع حفاظت از میراث فرهنگی از یک مسئولیت صرفاً سازمانی خارج شود و به موضوعی مبتنی بر مشارکت اجتماعی تبدیل شود، زیرا بدون همراهی مردم، حفاظت پایدار از آثار تاریخی ممکن نخواهد بود.
او در پایان با اشاره به ظرفیتهای تاریخی استان، گفت: البرز با وجود پیشینه تاریخی و فرهنگی ارزشمند، هنوز بخشی از ظرفیتهای میراثی خود را آنگونه که باید معرفی نکرده است. بنایی مانند حمام تاریخی مصباح میتواند در صورت ساماندهی و معرفی مناسب، علاوه بر حفظ هویت تاریخی، در مسیر توسعه گردشگری فرهنگی نیز نقشآفرین باشند.
