به گزارش خبرنگار میراث آریا، همزمان با ۲۸ اردیبهشتماه، روز جهانی موزه و آغاز هفته میراث فرهنگی، آیین تجلیل از پروفسور اسدالله میرکریمی، استاد برجسته کشاورزی و حشرهشناسی کشور بهعنوان میراث زنده استان البرز برگزار شد.
در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان استانی، دانشگاهیان، فعالان فرهنگی، پژوهشگران و علاقهمندان حوزه میراث فرهنگی برگزار شد، شهباز محمودی با اشاره به جایگاه مفاخر علمی در هویت فرهنگی کشور اظهارکرد: وقتی از میراث فرهنگی سخن میگوییم، ذهن بسیاری از مردم به سمت بناهای تاریخی، موزهها، آثار باستانی و اشیای ارزشمند میرود، اما حقیقت این است که بخشی از مهمترین میراث یک ملت، انسانهایی هستند که با دانش، تجربه، اندیشه و سالها تلاش علمی، سرمایه معنوی جامعه را شکل دادهاند.
معاون میراث ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، افزود: شخصیتهایی چون پروفسور میرکریمی، بخشی از حافظه زنده فرهنگی و علمی ایران محسوب میشوند؛ افرادی که دههها از عمر خود را صرف آموزش، پژوهش و تربیت نسلهای مختلف کردهاند و آثار علمی و انسانی آنان، فراتر از یک دوره زمانی در حافظه دانشگاهی و علمی کشور ماندگار شده است.
او بیان کرد: در روزگار کنونی که جوامع بیش از هر زمان دیگری در معرض فراموشی ریشههای فرهنگی و هویتی قرار دارند، تکریم مفاخر علمی و فرهنگی میتواند به بازسازی حافظه جمعی جامعه کمک کند. جامعهای که بزرگان خود را فراموش کند، بهتدریج پیوندش را با تاریخ، فرهنگ و مسیر توسعه از دست خواهد داد.
محمودی با تاکید براینکه خوشبختانه مفهوم میراث زنده در سالهای اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده است، گفت: در بسیاری از کشورهای جهان، چهرههای علمی، هنری و فرهنگی که سهم مهمی در شکلگیری هویت ملی داشتهاند، بهعنوان گنجینههای انسانی و میراث زنده مورد تکریم قرار میگیرند. این نگاه نشان میدهد که میراث فرهنگی فقط در اشیای تاریخی خلاصه نمیشود، بلکه تجربه، دانش و زیست انسانهای اثرگذار نیز بخشی از دارایی فرهنگی یک ملت است.
این مسئول در پایان با بیان اینکه تجلیل از پروفسور میرکریمی تلاشی برای یادآوری این نکته است که توسعه فرهنگی و علمی یک جامعه بدون توجه به مفاخر و ریشههای هویتی آن ممکن نخواهد بود، گفت: نسل جوان امروز نیاز دارد الگوهای واقعی موفقیت را بشناسد؛ الگوهایی که مسیر رشد را نه از راه شهرت زودگذر، بلکه از مسیر تلاش، مطالعه، اخلاق حرفهای و تعهد اجتماعی طی کردهاند.
پروفسور میرکریمی، استاد برجسته حوزه کشاورزی و حشرهشناسی، متولد سال ۱۳۱۸ در قزوین و از چهرههای شناختهشده و اثرگذار علمی کشور در حوزه علوم کشاورزی است. او بخش عمدهای از عمر خود را صرف تدریس، پژوهش و مطالعه در زمینه حشرهشناسی، شناخت آفات کشاورزی و توسعه دانش علمی مرتبط با کشاورزی کرده است.
این استاد پیشکسوت طی دههها فعالیت علمی، نقش مهمی در تربیت دانشجویان، پژوهشگران و متخصصان حوزه کشاورزی ایفا کرده و بسیاری از شاگردان او امروز در مراکز دانشگاهی، پژوهشی و اجرایی کشور مشغول فعالیت هستند. آثار علمی، پژوهشها و فعالیتهای آموزشی او نیز سالها در دانشگاهها و مراکز تخصصی مورد استفاده قرار گرفته است.
انتهای پیام/
نظر شما