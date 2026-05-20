به گزارش خبرنگار میراث آریا، دیدار مردمی نادر زینالی، مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان البرز، روز سه‌شنبه، ۲۹ اردیبهشت ماه با حضور جمعی از شهروندان، سرمایه‌گذاران، فعالان گردشگری، هنرمندان صنایع‌دستی و متقاضیان حوزه میراث فرهنگی در محل اداره‌کل میراث‌ فرهنگی استان برگزار شد.

در این دیدار موضوعاتی از جمله روند صدور مجوزها، مشکلات مربوط به تسهیلات بانکی، موانع سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری، مسائل مرتبط با واحدهای اقامتی، دغدغه‌های فعالان صنایع‌دستی، مشکلات مربوط به حریم آثار تاریخی و همچنین درخواست‌های مردمی در حوزه حفظ و احیای میراث فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.

زینالی در حاشیه این دیدار با اشاره به اهمیت تداوم ارتباط چهره‌به‌چهره میان مدیران و شهروندان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین رویکردهای مجموعه میراث‌ فرهنگی استان، تقویت فضای گفت‌وگوی مستقیم با مردم است، چراکه بسیاری از مسائل در فرآیندهای طولانی اداری یا مکاتبات رسمی ممکن است با تأخیر مواجه شود، اما گفت‌وگوی مستقیم می‌تواند مسیر رسیدگی و تصمیم‌گیری را کوتاه‌تر و شفاف‌تر کند.

او افزود: مردم زمانی احساس رضایت و اعتماد دارند که بدانند مدیران دستگاه‌های اجرایی شنونده واقعی مطالبات آنان هستند. بر همین اساس تلاش کرده‌ایم جلسات دیدار مردمی به بستری واقعی برای شنیدن مسائل و پیگیری مطالبات شهروندان تبدیل شود.

مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان البرز ادامه داد: حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال، سرمایه‌گذاری، معیشت و حتی هویت فرهنگی جامعه، از جمله حوزه‌هایی است که ارتباط نزدیک با مردم در آن اهمیت ویژه‌ای دارد. بخش قابل توجهی از فعالان این حوزه، سرمایه‌گذاران و کارآفرینانی هستند که مشکلات آنان نیازمند پیگیری مستمر و تعامل نزدیک با دستگاه‌های اجرایی است.

این مسئول تصریح کرد: در این جلسات، مراجعه‌کنندگان بدون واسطه مسائل خود را مطرح می‌کنند و همین موضوع باعث می‌شود تصویر دقیق‌تری از مشکلات موجود در اختیار مدیران قرار گیرد. گاهی یک موضوع که در ظاهر کوچک به نظر می‌رسد، در عمل می‌تواند بر روند فعالیت یک مجموعه گردشگری یا کسب‌وکار صنایع‌دستی تأثیر جدی بگذارد.

زینالی با اشاره به برخی مطالبات مطرح‌شده در این دیدارها گفت: بخشی از دغدغه‌های فعالان حوزه گردشگری مربوط به مسائل بانکی، روند دریافت تسهیلات و موانع سرمایه‌گذاری است. برخی دیگر نیز به موضوعات مرتبط با مجوزها، زیرساخت‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گردد که تلاش می‌کنیم با تعامل و پیگیری، روند حل این مسائل تسهیل شود.

او خاطرنشان کرد: در مجموعه میراث‌ فرهنگی استان تلاش کرده‌ایم نگاه حمایتی نسبت به فعالان بخش خصوصی تقویت شود، زیرا اعتقاد داریم رونق گردشگری و صنایع‌دستی بدون حضور مؤثر بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست. اگر سرمایه‌گذار یا فعال گردشگری احساس کند در مسیر فعالیت خود تنها مانده، طبیعتاً بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی استان نیز دچار آسیب خواهد شد.

مدیرکل میراث‌ فرهنگی البرز با بیان اینکه بخشی از درخواست‌های مطرح‌شده در همین جلسات به‌صورت فوری پیگیری می‌شود، اظهار کرد: برخی مسائل در سطح اداره‌کل قابل حل است و بلافاصله به معاونت‌ها و بخش‌های مربوط ارجاع داده می‌شود تا روند رسیدگی تسریع شود. بخشی دیگر نیز نیازمند هماهنگی با سایر دستگاه‌ها یا پیگیری در سطح ملی است که تلاش می‌کنیم آن‌ها نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن دنبال شود.

او با اشاره به ظرفیت‌های استان البرز در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی گفت: البرز دارای ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه گردشگری طبیعی، تاریخی و فرهنگی است و اگر بخواهیم این ظرفیت‌ها به فرصت‌های واقعی اقتصادی و اشتغال تبدیل شوند، باید ارتباط میان دولت، مردم و بخش خصوصی تقویت شود. این جلسات مردمی می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر موانع و تصمیم‌گیری واقع‌بینانه‌تر کمک کند.

این مسئول افزود: بسیاری از ایده‌ها، پیشنهادها و حتی نقدهایی که در این دیدارها مطرح می‌شود، می‌تواند در فرآیند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مؤثر باشد، زیرا افرادی که در میدان عمل فعالیت می‌کنند، بهتر از هر کسی با مشکلات و نیازهای واقعی این حوزه آشنا هستند.

مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان البرز در پایان اظهار کرد: دیدار مردمی مدیرکل میراث‌ فرهنگی استان به‌صورت مستمر سه‌شنبه هر هفته برگزار می‌شود و تلاش ما این است که فضای پاسخگویی، تعامل و ارتباط مستقیم با مردم بیش از گذشته تقویت شود، چراکه باور داریم توسعه واقعی بدون شنیدن صدای مردم و مشارکت فعال شهروندان امکان‌پذیر نخواهد بود.

