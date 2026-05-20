ایکوم موزه تمبر یکتا را موزه برتر استان البرز معرفی کرد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، همزمان با ۲۸ اردیبهشتماه، روز جهانی موزهها، آیین گرامیداشت این روز با شعار «موزهها؛ پیونددهنده جهانی گسسته» در خانه هنرمندان کرج برگزار شد؛ رویدادی فرهنگی که در آن جمعی از فعالان حوزه موزهداری، مسئولان فرهنگی، پژوهشگران و مدیران موزهها حضور داشتند.
در این مراسم موزه تمبر یکتا به دلیل ارائه خدمت به بازدیدکنندگان در ایام نوروز که با جنگ تحمیلی سوم همزمان شده بود موفق شد رتبه نخست ایکوم را در بین موزههای استان کسب کند.
سید حسین موسوییکتا، اظهار کرد: دریافت این عنوان برای مجموعه تمبر یکتا نشانه توجه به مسئولیت اجتماعی و فرهنگی موزهها در روزهایی بود که جامعه بیش از هر زمان دیگری به فضاهای فرهنگی، آرامشبخش و هویتمحور نیاز داشت.
مدیر مجموعه تمبر یکتا افزود: در ایام نوروز و همچنین در روزهایی که فضای عمومی جامعه تحت تأثیر اخبار جنگ و شرایط بحرانی قرار داشت، تلاش کردیم مجموعه تمبر یکتا بدون وقفه فعال بماند و ارتباط فرهنگی با مردم قطع نشود. باور ما این بود که حتی در دشوارترین شرایط نیز نباید چراغ موزه خاموش شود، زیرا موزه فقط محل نگهداری اشیا نیست؛ بخشی از حافظه زنده جامعه است.
موسوی ادامه داد: در آن روزها، بسیاری از بازدیدکنندگان با روحیهای متفاوت وارد موزه میشدند. برخی به دنبال فضایی آرام، امن و فرهنگی بودند تا برای ساعتی از فشار روانی اخبار و شرایط ملتهب فاصله بگیرند. همین مسئله نشان داد که نقش موزهها در جهان امروز فراتر از کارکرد سنتی آنها تعریف میشود.
او گفت: انتخاب شعار موزهها؛ پیونددهنده جهانی گسسته اتفاقی نبود. جهان امروز با انواع شکافهای اجتماعی، انسانی و فرهنگی روبهروست و موزهها میتوانند به مکانهایی برای حفظ گفتوگو، تداوم حافظه مشترک و بازسازی ارتباطات انسانی تبدیل شوند. ما نیز تلاش کردیم در حد توان، این نقش را در مجموعه تمبر یکتا ایفا کنیم.
مدیر مجموعه تمبر یکتا خاطرنشان کرد: استمرار فعالیت موزه در آن ایام، تصمیمی ساده نبود و مجموعه با محدودیتها و دشواریهای مختلفی مواجه بود، اما اعتقاد داشتیم که مسئولیت فرهنگی موزهها ایجاب میکند ارتباط آنها با مردم حتی در شرایط سخت نیز حفظ شود.
موسوی یکتا با اشاره به جایگاه موزههای تخصصی در حفظ حافظه تاریخی گفت: موزه تمبر یکتا طی سالهای گذشته تلاش کرده فراتر از یک فضای نمایشگاهی عمل کند و نقش آموزشی، پژوهشی و فرهنگی خود را نیز تقویت کند. هر تمبر، بخشی از روایت تاریخی، فرهنگی و سیاسی یک دوره را در خود ثبت کرده است.
او ادامه داد: بسیاری از نسل جوان از طریق همین آثار با بخشی از تاریخ معاصر، تحولات اجتماعی، شخصیتهای تاریخی و حتی فرهنگ ارتباطات در ایران و جهان آشنا میشوند. به همین دلیل، موزههای تخصصی نیز میتوانند سهم مهمی در انتقال دانش و حافظه تاریخی به نسلهای آینده داشته باشند.
مدیر مجموعه تمبر یکتا تصریح کرد: یکی از نکات ارزشمند این رویداد، توجه ایکوم به استمرار فعالیت موزهها در شرایط دشوار بود. این نگاه نشان میدهد که در نظام حرفهای موزهداری، فقط تعداد آثار یا ابعاد فیزیکی موزه ملاک ارزیابی نیست، بلکه میزان تأثیرگذاری فرهنگی و ارتباط مستمر با جامعه نیز اهمیت دارد.
او خاطرنشان کرد: کسب رتبه نخست ایکوم برای مجموعه تمبر یکتا، مسئولیت ما را سنگینتر کرد و باعث شد بیش از گذشته به نقش اجتماعی و فرهنگی موزه فکر کنیم.
موسوی یکتا در پایان اظهار کرد: تقدیر ایکوم از موزه تمبر یکتا، در واقع تقدیر از نگاهی بود که موزه را فقط مخزن آثار تاریخی نمیبیند، بلکه آن را بخشی از جریان زنده فرهنگ و حافظه جمعی جامعه میداند. امیدواریم این نگاه در آینده بیش از گذشته در حوزه موزهداری کشور تقویت شود و موزهها بتوانند نقش مؤثرتری در پیوند میان تاریخ، فرهنگ و جامعه ایفا کنند.
