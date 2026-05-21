به گزارش خبرنگار میراث آریا، همزمان با هفته میراث فرهنگی، جمعی از کارکنان معاونت میراث‌ فرهنگی اداره‌کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان البرز در قالب یک بازدید تخصصی و آموزشی از کاخ تاریخی شهرستانک، معروف به کاخ ناصری، بازدید کردند؛ بازدیدی که با هدف آشنایی بیشتر کارشناسان و کارکنان حوزه میراث فرهنگی با روند مرمت، احیا و بازسازی یکی از مهم‌ترین بناهای تاریخی البرز برگزار شد.

شهباز محمودی در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت آشنایی کارشناسان حوزه میراث فرهنگی با بناهای تاریخی، اظهارکرد: یکی از وظایف مهم معاونت میراث فرهنگی، ایجاد ارتباط مستمر میان کارشناسان و بدنه تخصصی این حوزه با آثار و محوطه‌های تاریخی استان است، چراکه حفاظت مؤثر از میراث فرهنگی بدون شناخت میدانی و درک عمیق از ارزش‌های تاریخی و معماری این بناها امکان‌پذیر نخواهد بود.

معاون میراث اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز افزود: کاخ ناصری شهرستانک یکی از شاخص‌ترین بناهای دوره قاجار است؛ بنایی که علاوه بر ارزش تاریخی، از منظر معماری نیز دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی است و بخشی از روایت تاریخی حضور ناصرالدین‌شاه در مناطق ییلاقی البرز را در خود حفظ کرده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: بر اساس اسناد تاریخی، ناصرالدین‌شاه علاقه ویژه‌ای به منطقه شهرستانک داشته و این مجموعه در دوره قاجار به‌عنوان یکی از اقامتگاه‌های مهم سلطنتی مورد استفاده قرار می‌گرفته است. حتی گفته می‌شود شخص ناصرالدین‌شاه در طراحی برخی بخش‌های این کاخ نقش و دخالت مستقیم داشته و به همین دلیل، این بنا بخشی از سلیقه و نگاه معماری آن دوره را نیز بازتاب می‌دهد.

معاون میراث‌ فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز افزود: کاخ شهرستانک پس از مرگ ناصرالدین‌شاه به‌تدریج دچار فرسایش و تخریب شد و در مقاطعی نیز مورد هجوم و آسیب قرار گرفت. در دوره‌های بعدی نیز به دلیل بی‌توجهی و نبود حفاظت مستمر، بخش قابل توجهی از بنا از بین رفت؛ تا جایی که در سال‌های گذشته عملا تنها بخشی از پی‌ها و آثار محدود معماری آن باقی مانده بود.

او تصریح کرد: در دوره پهلوی دوم، این مجموعه به عنوان پناهگاه مدتی در اختیار هیئت کوهنوردی قرار گرفت اما پس از انقلاب، این بنای تاریخی در فهرست آثار ملی ثبت شد و روند حفاظت و احیای آن در دستور کار میراث فرهنگی قرار گرفت.

این مسئول با اشاره به روند بازسازی مجموعه تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های پروژه احیای کاخ شهرستانک، رویکرد علمی و مستندمحور آن است. بخش عمده‌ای از بازسازی این بنا بر اساس عکس‌ها و تصاویر تاریخی باقی‌مانده از دوره قاجار انجام شده؛ تصاویری که بخش قابل توجهی از آن‌ها توسط خود ناصرالدین‌شاه ثبت شده است.

او افزود: این تصاویر تاریخی کمک کرد تا جزئیات معماری، تزئینات و ساختار کلی بنا با دقت بسیار بالا بازسازی شود. امروز اگر از این مجموعه بازدید کنید، می‌توان به‌وضوح دید که تلاش شده اصالت معماری تاریخی بنا حفظ شود.

معاون میراث‌ اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، خاطرنشان کرد: احیای کاخ شهرستانک نمونه‌ای ارزشمند از همکاری میان میراث فرهنگی و بخش خصوصی است. سرمایه‌گذار این مجموعه طی سال‌های گذشته با دقت و حساسیت بالا روند بازسازی بنا را دنبال کرده و امروز می‌توان گفت یکی از موفق‌ترین پروژه‌های احیای بناهای تاریخی کشور در حال شکل‌گیری است.

او ادامه داد: این مجموعه در حال حاضر حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیش‌بینی می‌شود تا هفته دولت، بخش اصلی عملیات ساختمانی و معماری آن تکمیل شود و برنامه‌ریزی شده تا سال آینده مجموعه به مرحله بهره‌برداری کامل برسد و امکان حضور گردشگران و استفاده عمومی از آن فراهم شود.

این مسئول در پایان گفت: این مجموعه قرار است علاوه بر کارکرد تاریخی و فرهنگی، به‌عنوان یک مجموعه اقامتی و گردشگری نیز فعالیت کند و همین موضوع می‌تواند نقش مهمی در توسعه گردشگری تاریخی و فرهنگی استان البرز ایفا کند.

