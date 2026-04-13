دستگیری 4 حفار غیرمجاز آثار تاریخی  در حاشیه ایلام/ میراثی که با هوشیاری مردم و همراهی نهادها حفظ شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرزاد شریفی گفت: شب گذشته (یکشنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۵) بر اساس گزارش مردمی و با همکاری دادستان ایلام، رئیس اداره میراثفرهنگی شهرستان ایلام، نیروی انتظامی و کارشناسان منابع طبیعی، چهار حفار غیرمجاز آثار تاریخی که نیمهشب در حومه شهر ایلام در حال حفاری بودند، با واکنش سریع دستگاههای مسئول متوقف شدند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام افزود: این عملیات با ورود به موقع دادستان، رئیس اداره میراثفرهنگی شهرستان ایلام و همکاری نیروی انتظامی و همچنیت همراهی نیروهای منابع طبیعی انجام شد.
او تصریح کرد: از حفاران ابزار و ادوات کامل حفاری از جمله موتور برق، پیکور، بیل، کلنگ، طناب و لوازم جانبی کشف و ضبط شد.
شریفی ادامه داد: افراد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده و تکمیل مستندات، تحویل مراجع قضایی شدند تا روند قانونی رسیدگی به تخلف آنها آغاز شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام ضمن قدردانی از دادستان، نیروی انتظامی و دیگر مسئولان، گفت: حفاظت از میراثفرهنگی تنها وظیفه یک نهاد نیست. این خاک، گذشته همه ماست و حفاظت از آن جز با همدلی مردم و همراهی دستگاهها امکانپذیر نمیشود.
انتهای پیام/
نظر شما