بهگزارش خبرنگار میراثآریا، پویا طالبنیا روز دوشنبه ۲۴ فروردینماه ۱۴۰۵ در نشست بررسی طرح مرمتی "قلعه حسنآباد" که با حضور جمعی از معاون این ادارهکل، استادان و صاحبنظران این حوزه در سنندج برگزار شد، با اشاره به جایگاه ویژه تاریخی این قلعهشهر در استان گفت: قلعه تاریخی حسنآباد سنندج، یکی از باشکوهترین قلعههای منطقه است که از اواخر دوره ایلخانی تا صفویه، مرکز حکومت ولایت کردستان ایران زمین بوده است.
مدیرکل میراثفرهنگی،گردشگری و صنایعدستی کردستان اظهار کرد: همین پیشینه غنی تاریخی و تمدنی، سنندج را نسبت به بسیاری از شهرهای دیگر متمایز کرده و ظرفیتهای کمنظیری در حوزه میراثفرهنگی و گردشگری برای شهرستان فراهم آورده است که باید بهصورت علمی و هدفمند معرفی شود.
او با اشاره به سفر وزیر میراثفرهنگی به استان کردستان افزود: این سفر پربرکت، زمینهساز تحولات مثبت در حوزه میراثفرهنگی شد و به تعبیر وزیر محترم، قلعه تاریخی حسنآباد نماد هویت شهر سنندج است.
طالبنیا عنوان کرد: مطالعات برای حفاظت از این قلعه تاریخی در حال انجام است و پس از تکمیل آن، طرح ساماندهی محیطی و مرمتی با همکاری مدیریت شهری اجرا خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان یادآور شد: احیای قلعه تاریخی حسنآباد که سندی بر قدمت و پیشینه استان است، علاوه بر رونق گردشگری، موجب تقویت حس تعلق مرد به میراث محلی و فرهنگ بومی خواهد شد.
او بیان کرد: این بنای تاریخی در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۱۳۸۳ با شماره ۱۱۷۵۸ در فهرست آثار ملی کشور بهثبت رسیده است.
در ادامه این نشست، مباحث فنی و کارشناسی مربوط به مرمت و ساماندهی قلعه تاریخی حسنآباد مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره مراحل مطالعاتی، طراحی و اجرای پروژه تبادل نظر کردند.
