۲۵ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۶

قلعه تاریخی حسن‌آباد سنندج مرمت و بازسازی می‌شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان از آغاز طرح مرمت و بازسازی قلعه تاریخی حسن‌آباد در سنندج خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز دوشنبه ۲۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ در نشست بررسی طرح مرمتی "قلعه حسن‌آباد" که با حضور جمعی از معاون این اداره‌کل، استادان و صاحبنظران این حوزه در سنندج برگزار شد، با اشاره به جایگاه ویژه تاریخی این قلعه‌شهر در استان گفت: قلعه‌ تاریخی حسن‌آباد سنندج، یکی از باشکوه‌ترین قلعه‌های منطقه است که از اواخر دوره ایلخانی تا صفویه، مرکز حکومت ولایت کردستان ایران زمین بوده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی کردستان اظهار کرد: همین پیشینه غنی تاریخی و تمدنی، سنندج را نسبت به بسیاری از شهرهای دیگر متمایز کرده و ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری برای شهرستان فراهم آورده است که باید به‌صورت علمی و هدفمند معرفی شود.

او با اشاره به سفر وزیر میراث‌فرهنگی به استان کردستان افزود: این سفر پربرکت، زمینه‌ساز تحولات مثبت در حوزه میراث‌فرهنگی شد و به تعبیر وزیر محترم، قلعه تاریخی حسن‌آباد نماد هویت شهر سنندج است.

طالب‌نیا عنوان کرد: مطالعات برای حفاظت از این قلعه تاریخی در حال انجام است و پس از تکمیل آن، طرح ساماندهی محیطی و مرمتی با همکاری مدیریت شهری اجرا خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان یادآور شد: احیای قلعه تاریخی حسن‌آباد که سندی بر قدمت و پیشینه استان است، علاوه بر رونق گردشگری، موجب تقویت حس تعلق مرد به میراث محلی و فرهنگ بومی خواهد شد.

او بیان کرد: این بنای تاریخی در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۱۳۸۳ با شماره ۱۱۷۵۸ در فهرست آثار ملی کشور به‌ثبت رسیده است.

در ادامه این نشست، مباحث فنی و کارشناسی مربوط به مرمت و ساماندهی قلعه تاریخی حسن‌آباد مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره مراحل مطالعاتی، طراحی و اجرای پروژه تبادل نظر کردند.

