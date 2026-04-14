به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلال تاجیک مدیرکل میراث‌فرهنگی استان سمنان در دیدار با رئیس دانشکده گردشگری دانشگاه سمنان که روز دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ با هدف تبریک انتصاب دکتر رحمان معرفت برگزار شد، بر گسترش تعاملات دوجانبه در حوزه‌های علمی، پژوهشی و اجرایی تأکید کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر استان سمنان در هم‌جواری با کویر، کوهستان و دسترسی به پهنه‌های طبیعی متنوع، اظهار داشت: معرفی این ظرفیت‌ها به‌ویژه برای دانشجویان، به‌خصوص دانشجویان بین‌المللی، از اولویت‌های اداره کل است و می‌تواند نقش مؤثری در توسعه گردشگری استان ایفا کند.

او با قدردانی از تلاش‌های دکتر عبدالمحمد کاشیان، رئیس پیشین دانشکده گردشگری، و تبریک به دکتر معرفت، افزود: انجام پژوهش‌های مشترک و تدوین برنامه‌های علمی می‌تواند زمینه شکوفایی هرچه بیشتر دانشجویان و تقویت ارتباط میان دانشگاه و بدنه اجرایی را فراهم سازد.

تاجیک با استقبال از حضور دانشجویان در قالب بازدیدهای علمی و دوره‌های کارآموزی در اداره کل، خاطرنشان کرد: معرفی جاذبه‌های گردشگری، پیشینه تاریخی و میراث فرهنگی استان در سطح ملی و بین‌المللی از مأموریت‌های اصلی این اداره کل است و دانشکده گردشگری می‌تواند نقش مؤثری در تحقق این اهداف ایفا کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان همچنین از آمادگی اداره کل برای برگزاری نمایشگاه‌های مشترک صنایع‌دستی با مشارکت دانشجویان خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در پیوند میان آموزش و بازار کار دانست.

او با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان، تصریح کرد: بهره‌گیری از توانمندی دانشجویان، به‌ویژه دانشجویان بین‌المللی، می‌تواند به توسعه سرمایه‌گذاری و معرفی فرصت‌های اقتصادی سمنان کمک کند.

تاجیک در پایان با تأکید بر تدوین نقشه راه کوتاه‌مدت برای تحقق اهداف مشترک، گفت: برگزاری رویدادهای هم‌رسانی سرمایه‌گذاری، نشست‌های تجربه‌محور با فعالان گردشگری و همچنین بوت‌کمپ‌های تخصصی از جمله برنامه‌هایی است که با همکاری مشترک دنبال خواهد شد.

انتهای پیام/