۲۶ فروردین ۱۴۰۵

به مناسبت ایام شهادت حضرت امام جعفر صادق و شهدای جنگ رمضان انجام شد:

برگزاری مراسم شبیه خوانی در مجموعه فرهنگی تاریخی قطب الدین حیدر تربت حیدریه

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت حیدریه از برگزاری مراسم شبیه خوانی به‌عنوان میراث ناملموس شهرستان در محل مجموعه تاریخی قطب الدین حیدر خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی محمدی امروز سه‌شنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۵ با بیان این مطلب افزود: به مناسبت فرارسیدن شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت و رئیس مکتب شیعه حضرت امام جعفر صادق (ع) و شهادت مقام معظم رهبری و شهدای جنگ رمضان مجلس تعزیه خوانی و شبیه خوانی شهادت حربن ریاحی برگزار شد که با استقبال کودکان و نوجوانان شهرستان مواجه شد.
رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت حیدریه ادامه داد: این مراسم با مشارکت اداره اوقاف و امورخیریه و با هنرنمایی هنرمندان شهرستان برگزار شد.
محمدی تصریح کرد: شبیه‌خوانی نمایش تعزیه است که اجرای آن مفهوم عزاداری و سوگواری را منتقل می‌کند.

مرکز شهرستان ۲۲۵ هزار نفری تربت‌حیدریه در ۱۵۰ کیلومتری جنوب مشهد قرار دارد.

