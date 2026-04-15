برگزاری مراسم شبیه خوانی در مجموعه فرهنگی تاریخی قطب الدین حیدر تربت حیدریه

به گزارش خبرنگار میراثآریا، علی محمدی امروز سهشنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۵ با بیان این مطلب افزود: به مناسبت فرارسیدن شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت و رئیس مکتب شیعه حضرت امام جعفر صادق (ع) و شهادت مقام معظم رهبری و شهدای جنگ رمضان مجلس تعزیه خوانی و شبیه خوانی شهادت حربن ریاحی برگزار شد که با استقبال کودکان و نوجوانان شهرستان مواجه شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تربت حیدریه ادامه داد: این مراسم با مشارکت اداره اوقاف و امورخیریه و با هنرنمایی هنرمندان شهرستان برگزار شد.
محمدی تصریح کرد: شبیهخوانی نمایش تعزیه است که اجرای آن مفهوم عزاداری و سوگواری را منتقل میکند.
مرکز شهرستان ۲۲۵ هزار نفری تربتحیدریه در ۱۵۰ کیلومتری جنوب مشهد قرار دارد.
