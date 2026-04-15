نادر زینالی در گفت‌وگو با میراث آریا با اشاره به ویژگی‌های خاص جغرافیایی و اقلیمی البرز اظهار کرد: اگر با نگاه کارشناسانه و مبتنی بر مطالعات تاریخی و میدانی به استان البرز بنگریم، به‌روشنی درمی‌یابیم که این استان از حیث تنوع اقلیمی و آب‌وهوایی در زمره استان‌های کم‌نظیر کشور قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که در برخی ایام سال می‌توان با طی مسافتی کمتر از ۱۰۰ کیلومتر، چهار فصل را به‌صورت همزمان تجربه کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز افزود: این ویژگی در کنار اختلاف دمایی قابل توجه که در برخی نقاط استان به بیش از ۳۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد، ظرفیتی کم‌نظیر برای توسعه گردشگری چهارفصل فراهم کرده است؛ ظرفیتی که در کمتر استانی با این کیفیت و تمرکز جغرافیایی قابل مشاهده است.

این مسئول با تأکید بر تنوع جاذبه‌های طبیعی و گردشگری البرز تصریح کرد: وجود محورهای ارتباطی شاخصی همچون جاده چالوس که در زمره زیباترین جاده‌های جهان قرار گرفته، در کنار ظرفیت‌هایی مانند رودخانه‌ها، مناطق ییلاقی نظیر برغان، شهرستان طالقان با طبیعت بکر، سدها، باغ‌ها و تفرجگاه‌های متعدد، مجموعه‌ای از جاذبه‌های کم‌نظیر را در این استان گرد هم آورده است.

او ادامه داد: یکی از مزیت‌های کمتر دیده‌شده استان، تنوع اقلیمی همزمان از مناطق کوهستانی تا نواحی گرم و خشک است که این گستره متنوع، امکان طراحی بسته‌های متنوع گردشگری را برای گروه‌های مختلف گردشگران فراهم می‌کند.

زینالی با اشاره به موقعیت راهبردی البرز در شبکه حمل‌ونقل کشور گفت: این استان در شاهراه حیاتی ارتباطی ۱۴ استان کشور قرار گرفته و از سوی دیگر در مجاورت استان تهران با جمعیتی بالغ بر ۱۵ میلیون نفر واقع شده است؛ موضوعی که به‌طور طبیعی حجم قابل توجهی از سفرهای عبوری و مقصدی را متوجه البرز می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز افزود: همین موقعیت خاص جغرافیایی، مسئولیت ما را در حوزه ایجاد و توسعه زیرساخت‌های گردشگری دوچندان می‌کند، چراکه باید بتوانیم پاسخگوی نیاز طیف گسترده‌ای از گردشگران شامل هم‌استانی‌ها، ساکنان استان‌های همجوار به‌ویژه تهران و همچنین مسافران عبوری از مسیرهای بین‌استانی باشیم.

او با اشاره به رویکرد حمایتی دولت در حوزه گردشگری تصریح کرد: خوشبختانه نگاه ویژه‌ای از سوی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین استاندار البرز نسبت به توسعه گردشگری در استان وجود دارد و این هم‌افزایی مدیریتی، بستر مناسبی برای برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و بلندمدت فراهم کرده است.

زینالی خاطرنشان کرد: در همین چارچوب، اداره‌کل میراث فرهنگی استان با اتکا به سیاست‌های کلان وزارتخانه و منویات وزیر و استاندار، اقدام به تدوین برنامه پنج‌ساله توسعه در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز ادامه داد: این برنامه پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی در سطوح مختلف وزارتخانه و با حضور معاونان، مدیران کل و متخصصان حوزه‌های مرتبط، به تصویب رسید و به‌عنوان سند بالادستی توسعه گردشگری استان، از سوی وزیر ابلاغ شده است.

او با بیان اینکه این برنامه دارای افق مشخص و زمان‌بندی دقیق است، گفت: در این سند، مسیر حرکت استان در سال‌های پیش‌ رو به‌طور شفاف ترسیم شده و اهداف کمی و کیفی مشخصی برای سال‌های ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۸ در نظر گرفته شده است.

این مسئول یکی از محورهای اصلی این برنامه را توسعه زیرساخت‌های گردشگری عنوان کرد و افزود: بدون تردید، تحقق اهداف کلان گردشگری بدون ایجاد زیرساخت‌های متناسب امکان‌پذیر نیست؛ از همین رو، تمرکز ویژه‌ای بر توسعه زیرساخت‌ها به‌ویژه در مناطق دارای ظرفیت بالا صورت گرفته است.

زینالی با تأکید بر نقش بوم‌گردی‌ها در توسعه متوازن گردشگری اظهار کرد: ایجاد و گسترش اقامتگاه‌های بوم‌گردی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این اداره کل تعریف شده است، چراکه این نوع از اقامتگاه‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، به حفظ هویت فرهنگی و تقویت اقتصاد محلی کمک می‌کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز افزود: استان البرز دارای روستاها و مناطق مستعدی است که با حفظ بافت سنتی و ویژگی‌های بومی خود، قابلیت جذب گردشگران داخلی و خارجی را دارند و توسعه بوم‌گردی‌ها می‌تواند این ظرفیت‌ها را بالفعل کند.

او ادامه داد: یکی از اهداف مهم در این حوزه، تحقق مهاجرت معکوس به روستاها از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمدزایی در حوزه گردشگری است که بوم‌گردی‌ها نقش کلیدی در این زمینه ایفا می‌کنند.

این مسئول با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این حوزه گفت: پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم، حدود ۱۳ تا ۱۴ واحد بوم‌گردی در استان ایجاد شده بود که بخش قابل توجهی از آن‌ها به بهره‌برداری رسیده بود.

زینالی تصریح کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، در سال ۱۴۰۴ تعداد موافقت‌های اصولی صادرشده برای احداث اقامتگاه‌های بوم‌گردی به بیش از ۵۵ مورد افزایش یافته و بیش از ۲۶ واحد نیز به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز افزود: این روند در سال‌های آینده نیز با جدیت ادامه خواهد یافت و برنامه‌ریزی شده است که سالانه تعداد قابل توجهی مجوز جدید در این حوزه صادر شود تا ضمن توسعه زیرساخت‌ها، سه هدف اصلی شامل اشتغال‌زایی، معرفی آداب و سنن بومی و تقویت ماندگاری جمعیت در روستاها محقق شود.

او در ادامه با تأکید بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی استان گفت: البرز از نظر برخورداری از مواهب الهی، جاذبه‌های طبیعی و آثار فرهنگی، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مقاصد اصلی گردشگری کشور را دارد و تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری هدفمند است.

این مسئول خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری در کنار معرفی صحیح ظرفیت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش رضایتمندی گردشگران و در نهایت رونق اقتصادی استان شود.

زینالی در پایان تأکید کرد: با اجرای برنامه پنج‌ساله توسعه و تداوم حمایت‌های ملی و استانی، امیدواریم بتوانیم جایگاه واقعی البرز را در نقشه گردشگری کشور تثبیت کنیم و این استان را به مقصدی شاخص برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کنیم.

