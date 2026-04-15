فراخوان مشارکت در نظرسنجی «صدور مجوز الکترونیکی موافقت اصولی تأسیسات گردشگری»

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در راستای افزایش شفافیت، جلب مشارکت عمومی و بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای شهروندان و ذی‌نفعان در فرآیندهای تصمیم‌سازی، پرسشنامه‌ای با موضوع «صدور مجوز الکترونیکی موافقت اصولی تأسیسات گردشگری» تهیه و منتشر کرده است.

این اقدام با هدف دریافت بازخوردهای تخصصی و تجربیات فعالان حوزه گردشگری و کاربران سامانه‌های مرتبط صورت گرفته تا از طریق آن، نقاط قوت و ضعف فرآیندهای موجود شناسایی شده و زمینه بهبود کیفیت خدمات و ارتقای سازوکارهای اجرایی فراهم شود.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از تمامی ذی‌نفعان، فعالان صنعت گردشگری و شهروندان دعوت می‌کند با مشارکت در این نظرسنجی، این وزارتخانه را در مسیر ارتقای خدمات، بهینه‌سازی فرآیندهای مرتبط و سیاست‌گذاری‌های آتی یاری کنند. بی‌تردید، بهره‌گیری از نظرات ارزشمند مخاطبان، گامی مؤثر در جهت توسعه خدمات الکترونیکی و تسهیل فرآیندهای صدور مجوز خواهد بود.

علاقه‌مندان می‌توانند تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ با مراجعه به نشانی زیر در این نظرسنجی شرکت کنند:

https://eparticipation.my.gov.ir/survey/69e31e75bc335544793f2d80

نتایج این نظرسنجی در برنامه‌ریزی‌های آتی برای بهبود سامانه‌های الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات ارائه‌شده به فعالان حوزه گردشگری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

